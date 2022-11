Sta facendo molto discutere una dichiarazione che Sonia Bruganelli ha fatto sul futuro del Grande Fratello Vip. Nel corso del suo ultimo intervento a Casa Chi, l'opinionista tv ha lasciato intendere che uno dei prossimi concorrenti potrebbe essere l'ex fidanzato di Antonella. Dopo Micol Incorvaia, dunque, gli autori potrebbero pescare ancora nel passato sentimentale dei "donnalisi" scegliendo Gianluca Benincasa come nuovo inquilino.

Aggiornamenti sul cast del Grande Fratello Vip

Visto che è stato confermato il prolungamento del Grande Fratello Vip 7 fino ad aprile 2023, i fan si aspettano che nelle prossime settimane vengano presentati un bel po' di nuovi concorrenti.

Anche Sonia Bruganelli ha avallato questa teoria nel corso di un'intervista che ha rilasciato di recente a Sophie Codegoni, presentatrice di Casa Chi.

Nel commentare il "triangolo" Antonella-Edoardo-Micol, l'opinionista si è lasciata sfuggire una riflessione che ha subito creato scompiglio tra i telespettatori.

La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha ipotizzato che uno dei vipponi che entreranno nella casa prossimamente potrebbe essere Gianluca Benincasa, chiacchieratissimo ex di Fiordelisi.

L'imprenditore è al centro dell'attenzione mediatica da circa una settimana, ovvero da quando ha avuto un confronto con l'influencer tra le mura di Cinecittà.

I pareri del pubblico del Grande Fratello Vip

Le affermazioni che Sonia ha fatto a Casa Chi pochi giorni fa, potrebbero anticipare un colpo di scena non indifferente che gli autori del Grande Fratello Vip starebbero preparando.

Dopo Micol Incorvaia, infatti, gli addetti ai lavori potrebbero "reclutare" come concorrente l'ex fidanzato di Antonella, quello che la scorsa settimana ha mandato in crisi la vippona con un discorso sul loro passato insieme.

"Io sono innamoratissimo e sono certo che anche lei lo è. Non lo dice perché è plagiata dal padre, ma solo noi sappiamo cosa ci siamo dati", ha ripetuto più volte Gianluca durante il confronto con la silenziosa Fiordelisi.

L'opinionista Bruganelli non ha mai nascosto di non credere all'influencer e al sentimento che dice di provare per Edoardo (le due hanno anche litigato nel corso della puntata del 10 novembre), anzi ha dato molto valore alle parole che Benincasa ha usato in diretta ritrovandosi faccia a faccia con l'ex compagna.

Suggestiva ipotesi per il futuro del Grande Fratello Vip

"Si ipotizza un probabile ingresso come nuovo concorrente dell'ex di Antonella, Gianluca", si legge sui social network da quando è stata pubblicata la puntata di Casa Chi in cui Sonia ha lanciato questa indiscrezione.

"Tutto torna. Delia Duran 2.0. Nuovo teatrino", recita un commento che ha catturato l'attenzione di molti spettatori del Grande Fratello Vip.

In queste ore, dunque, si vocifera che Benincasa potrebbe seguire le orme di Micol Incorvaia e spiazzare Fiordelisi andando a vivere nella casa di Cinecittà.

Una sensazione che hanno molti fan del programma Mediaset, è che la storia ribattezzata dei "donnalisi" non durerà soprattutto a causa delle continue interferenze dall'esterno.

In questi giorni, per esempio, anche un altro ex della 24enne si è esposto per dire che la relazione con Gianluca non sarebbe mai finita e che il signor Stefano, padre di Antonella, la spingerebbe a frequentare uomini importanti e famosi per fare carriera.

Francesco Chiofalo, che con l'influencer ha fatto coppia per circa due anni, è certo che il papà avrebbe un ruolo determinante nelle scelte private della vippona, e lo stesso ha sostenuto Gianluca davanti alle telecamere.