L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e le anticipazioni del 16 novembre 2022 rivelano che si tornerà a parlare del quadrilatero che vede coinvolti Ida, Alessandro, Roberta e Riccardo.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui la dama siciliana perderà nuovamente le staffe nei confronti del suo ex fidanzato, dimostrando così di non aver ancora messo da parte il sentimento che provava nei suoi confronti e che potrebbe tornare prepotentemente a galla nelle prossime settimane.

Ida sbotta contro Riccardo e Roberta: anticipazioni Uomini e donne 16 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 16 novembre rivelano che ci sarà un nuovo riavvicinamento tra Riccardo e Roberta.

I due verranno beccati a parlare insieme nel dietro le quinte della trasmissione e, entrambi, emetteranno dei giudici poco carini nei confronti di Ida e della sua nuova frequentazione con Alessandro.

La reazione della dama siciliana non sarà delle migliori: dopo aver ascoltato questo sfogo di Riccardo e Roberta, Ida andrà su tutte le furie e perderà le staffe in studio.

Gli spoiler del talk show di Maria De Filippi rivelano che, a quel punto, la situazione degenererà e assumerà una piega del tutto inaspettata, dato che Ida apparirà piuttosto infastidita e amareggiata, soprattutto nei confronti del suo ex fidanzato.

Dubbi su Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Una reazione che non passerà inosservata in studio, dove in tanti alimenteranno sospetti sul fatto che Ida Platano non abbia ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato Riccardo.

Insomma, il dubbio è che sebbene Ida stia portando avanti la frequentazione con Alessandro Vicinanza, con tanto di incontri fuori dalla trasmissione, non sarebbe ancora riuscita a lasciarsi alle spalle definitivamente la sua relazione con Riccardo.

Tali sfuriate in studio ne sarebbero la prova e, a tal proposito, anche Roberta Di Padua non si farà problemi a bacchettare Alessandro.

Alessandro tace su Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne del 16 novembre

Roberta, infatti, alla luce della scenata di Ida verso Riccardo Guarnieri, consiglierà ad Alessandro si "svegliarsi" e quindi aprire gli occhi sulla donna che sembrerebbe volere al suo fianco.

Anche Armando Incarnato non sarà per niente tenero nei confronti di Alessandro e lo inviterà a prendere in mano le redini di questa situazione.

Tuttavia, la reazione del cavaliere napoletano spiazzerà tutti: le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Alessandro continuerà a mantenere un comportamento dimesso e preferirà non commentare le ultime vicende che vedono protagonisti Ida e Riccardo.