Tina Cipollari annuncerà di voler lasciare lo studio di Uomini e donne "per colpa" di Federica Aversano. Il clima nella trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi continua a essere particolarmente rovente, e tra Tina e la sua nemica Federica non sono mancati i momenti di tensione neppure durante le ultime registrazioni.

Le due si sono ritrovate per l'ennesima volta ai ferri corti, tanto che Tina ha spiazzato tutti facendo questo annuncio legato alla sua "uscita di scena" dalla trasmissione nei momenti dedicati alla giovane tronista casertana.

Tina e Federica ai ferri corti nelle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne saranno incentrate in parte anche su un netto inasprimento del rapporto tra Tina e Federica.

Tra le due non c'è mai stato un vero e proprio feeling e fin dall'inizio di questa edizione l'opinionista del programma di Canale 5 ha ribadito di non provare simpatia nei confronti di Federica.

Così, col passare delle settimane, tra le due non sono mancati i momenti di forte scontro in studio: spesse volte si sono punzecchiate e sono arrivate anche ai ferri corti, ma per fortuna la situazione non è mai degenerata, così come è già successo in passato tra Tina e altre troniste.

Tina annuncia di lasciare lo studio, c'entra Federica: anticipazioni Uomini e donne

Il colpo di scena di queste nuove puntate di Uomini e donne 2022, però, ci sarà nel momento in cui Tina spiazzerà tutti annunciando di aver maturato una decisione importante legata alla sua presenza in studio.

Dopo l'ennesimo scontro verbale acceso con Federica, l'opinionista del talk show di Canale 5 annuncerà che smetterà di farsi il "sangue amaro", perché non prenderà più parte al segmento della trasmissione dedicato alla tronista.

Tina, così come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social, annuncerà che sarà più in studio per colpa di Federica, saltando così tutta la parte della registrazione a lei dedicata.

In questo modo l'opinionista eviterà di ritrovarsi in guerra con la tronista.

La scelta di Tina: cambia tutto a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe che Tina non voglia più proporre dei siparietti come quelli che in passato si sono visti tra lei e la sua "nemica giurata" Gemma Galgani.

In diverse occasioni, infatti, la situazione tra le due è degenerata al punto che Maria De Filippi è dovuta intervenire in prima persona per sedare le risse.

Sui social l'atteggiamento di Tina è stato più volte criticato dai fan, che chiedevano maggiore rispetto tra i vari partecipanti alla trasmissione Mediaset.