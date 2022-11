Ci saranno tante novità nel corso della puntata finale di Una vita, in programma il 12 novembre su Canale 5. La trama della soap opera rivela che Pascual Sacristan chiederà la mano di Hortensia Rubio, mentre Rosina riceverà la visita di Leonor Hidalgo.

Una vita: anticipazioni puntata finale 12 novembre

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti la puntata finale che il pubblico avrà modo di vedere sabato 12 novembre in prima visione assoluta su Canale 5, annunciano grandi sorprese.

Tutta l'attenzione sarà focalizzata sugli ultimi momenti di vita di Genoveva Salmeron, interpretata dall'attrice Clara Garrido.

Genoveva esalerà l'ultimo respiro dopo che Aurelio, tornato ad Acacias 38 per vendicarsi di lei, la ferirà mortalmente. Prima di morire la dark lady chiederà a Felipe di vederla per un ultimo confronto. In questo frangente l'avvocato ammetterà di averla amata molto in passato, ma le negherà il perdono.

La polizia accompagnerà Marcelo in commissariato in quanto responsabile dell'uccisione di Aurelio.

Pascual chiede la mano di Hortensia

Nella puntata finale di Una vita, trasmessa il 12 novembre su Canale 5, Gabriela verrà raggiunta da una telefonata poco dopo la morte della madre. Ben presto i telespettatori scopriranno che la giovane Salmeron era in combutta con Cayetana Sotelo Ruz, sopravvissuta all'incendio della sua abitazione avvenuto nel corso delle passate edizioni.

Pascual, invece, chiederà la mano di Hortensia, dopo aver scoperto che non è mai stata sposata. Felipe sorprenderà Dori con una decisione spiazzante: le comunicherà di avere intenzione di seguirla a Ginevra, dove può finire gli studi di psicologica presso una prestigiosa università.

Rosina ritrova Leonor

Rosina riceverà una bellissima sorpresa con il ritorno della figlia Leonor ad Acacias 38.

La ragazza le annuncerà che a breve ritornerà ad abitare nel vecchio quartiere insieme alle tre figlie gemelle nate in Portogallo. Una notizia che verrà accolta con gioia sia da Liberto che dalla moglie.

Casilda deciderà di entrare in affari con Susana e Rosina, dopo aver vinto il premio della lotteria insieme a Servante e Fabiana.

Lolita, intanto, annuncerà a Ramon di volersi rifare una vita dopo la morte di Antonino per mano degli anarchici. La bottegaia deciderà di approfondire l'amicizia con Fidel, il poliziotto che le ha dato nuovamente fiducia nell'amore. Il suocero, a questo punto, concederà il benestare alla nuora. Bellita sarà circondata da tutto il vicinato in occasione dei festeggiamenti per l'onorificenza da lei ricevuta. La cantante delizierà gli ospiti con una canzone dedicata ad Acacias 38. In questo modo la soap opera dirà addio ai telespettatori dopo sette anni di successi in Italia.