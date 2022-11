Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e donne che presto arriveranno in televisione. Al centro delle dinamiche continuerà ad esserci la dama siciliana Ida Platano, la quale sarà protagonista di un momento che non passerà inosservato.

Il motivo? Ida spiazzerà tutti chiedendo al suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri, una prova d'amore che attirerà non poche polemiche in studio.

Spazio anche alle vicende di Gemma Galgani che, nel corso dei prossimi appuntamenti con il talk show, avrà modo di conoscere un nuovo pretendente.

Ida mette alle strette l'ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida e Riccardo continueranno ad essere al centro dell'attenzione mediatica in studio.

Sebbene la dama sia protagonista di un riavvicinamento con Alessandro Vicinanza, col quale continua a frequentarsi fuori dallo studio del talk show di Maria De Filippi, non mancheranno i continui battibecchi con il suo ex storico.

Sì, perché Ida e Riccardo si ritroveranno ancora una volta a parlare di quella che è stata la loro tormentata e discussa storia d'amore, tanto da trovarsi ai ferri corti.

Il colpo di scena di queste nuove puntate di Uomini e donne, però, ci sarà nel momento in cui Ida Platano spiazzerà tutti chiedendo una vera e propria prova d'amore al suo ex fidanzato.

Ida chiede una prova d'amore a Riccardo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Le anticipazioni rivelano che ad un certo punto, Ida metterà alle strette Riccardo, chiedendogli di scrivere un bigliettino in cui confessa e dichiara di essere ancora innamorato di lei.

Insomma, la dama siciliana vorrebbe delle prove concrete da parte di Riccardo per cercare di avere le idee chiare sul da farsi.

Peccato, però, che la reazione del cavaliere pugliese non sarà delle migliori: Riccardo, infatti, si rifiuterà di sottostare a questa richiesta di Ida Platano e di conseguenza verrà meno alla prova d'amore avanzata e formulata dalla sua ex fidanzata.

Basterà questo a mettere la parola fine al rapporto tra i due? Finalmente riusciranno a mettere una pietra sopra alla loro tormentata e discussa storia d'amore?

Gemma attaccata da Tina: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprire l'evolversi della situazione, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo un inizio di stagione non proprio fortunato dal punto di vista sentimentale, avrà modo di conoscere un nuovo pretendente di diversi anni più giovane di lei.

Immediata la reazione di Tina che ha prontamente bocciato questa nuova conoscenza, sostenendo che la dama torinese non sarebbe per niente interessata a questa new entry nel parterre del trono over.

Federica ai ferri corti con Federico: anticipazioni Uomini e donne

Spazio anche alle novità legate al percorso della tronista Federica Aversano.

Dopo aver avuto un momento di crisi, che ha fatto preoccupare i fan in merito ad un suo possibile addio al programma , la tronista si ritroverà a fare i conti con la reazione negativa del corteggiatore Federico, il quale andrà su tutte le furie dopo aver visto il filmato dell'esterna tra Federica e Stefano.

A quel punto, Federico arriverà a minacciare di voler abbandonare lo studio e la tronista, sfidandolo, lo lascerà libero di fare le sue scelte.

Sarà necessario l'intervento di Maria De Filippi, che proverà a calmare le acque in studio e in tal modo convincerà il ragazzo a non prendere delle decisioni affrettate, di cui poi potrebbe pentirsene.