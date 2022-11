A poche ore di distanza dal debutto di Oriana nel cast del Grande Fratello Vip, c'è già chi non è contento di alcune sue dichiarazioni. Indispettita dai consigli che la spagnola ha dato ad Edoardo su come dovrebbe vivere l'esperienza nella casa, Antonella ha cominciato a parlare male della neo coinquilina promettendo di fare di tutto per metterla in difficoltà sin dall'inizio. Fiordelisi è apparsa più infastidita da Marzoli che da Micol Incorvaia, ex fiamma del suo amore Donnamaria.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

L'ingresso di Oriana al Grande Fratello Vip, ha già creato scompiglio: sono bastati alcuni commenti della ragazza sulla relazione tra Antonella ed Edoardo, a scatenare la reazione della "collega" influencer.

La notte scorsa, infatti, Fiordelisi si è lasciata andare a parole poco carine nei confronti della nuova arrivata: parlando con Luca Onestini e Tavassi, la giovane ha palesato un'antipatia a pelle verso Marzoli, la ragazza che ha esordito nel cast del reality Mediaset il 3 novembre.

Dopo che Donnamaria le ha riportato i consigli che la neo inquilina gli ha dato sulla loro storia d'amore, la 24enne ha sbottato: "Questa qui mi sta già sulle p... Ha iniziato col piede sbagliato, che degrado!".

"La spagnola ha detto ad Edoardo di fare un percorso da solo, neanche è arrivata e già rompe", ha proseguito la giovane nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando.

Lo sfogo notturno al Grande Fratello Vip

Antonella non ha apprezzato i suggerimenti che Oriana ha voluto dare al suo Edoardo non appena ha messo piede tra le mura di Cinecittà, e per questo si è detta pronta a "farle la guerra" sin da subito.

"Ora la sistemo io quella Barbie spagnola, non deve pensare ai fatti miei", ha detto Fiordelisi visibilmente innervosita dalla nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

Dopo aver "origliato" un'altra conversazione di Marzoli all'interno della casa più spiata d'Italia, la 24enne si è sfogata con Luca Onestini dicendo: "Questa poverina non ha contenuti, non sa di cosa parlare e scassa a me".

"Sta cercando di darmi fastidio, ma adesso la metto a posto io", ha aggiunto la notte successiva alla quattordicesima puntata del reality di Canale 5.

Insomma, la new entry venezuelana ha già attirato le prime antipatie a poche ore dal suo esordio nel cast del programma Mediaset: a non apprezzare l'atteggiamento troppo amichevole e confidenziale di Oriana, è stata la gelosissima Antonella.

Lo scontro con Micol al Grande Fratello Vip

Oriana non è l'unica nuova concorrente del Grande Fratello Vip che non va a genio ad Antonella.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 3 novembre, l'influencer si è scontrata a lungo con Micol, ex fiamma di Edoardo.

Fiordelisi ha reagito male all'ingresso della giovane Incorvaia nella casa più spiata d'Italia, tanto che non è riuscita a trattenere la gelosia quando l'ha vista interagire con il suo fidanzato.

Donnamaria è apparso in difficoltà davanti alle due donne che rappresentano il suo passato e il suo presente, ma non ha mai fatto dietrofront sulla decisione presa qualche settimana fa, ovvero quella di voler fare coppia fissa con la 24enne di Salerno.

A punzecchiare la vippona, ci ha pensato anche Sonia Bruganelli, che in vari momenti della diretta le ha ricordato che non è più la preferita del pubblico e d'ora in avanti dovrà fare i conti con parecchie situazioni spiacevoli.

Nonostante tutto, l'opinionista ha voluto dare l'immunità settimanale proprio ad Antonella dopo averla vista affrontare una serata difficile e ricca di tensioni.