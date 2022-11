Ida Platano torna al suo lavoro dopo l'addio a Uomini e donne e la conseguente uscita di scena dalla trasmissione assieme ad Alessandro.

La dama siciliana nel corso delle ultime registrazioni di questa seguitissima edizione, ha scelto di chiudere la sua esperienza nello studio del talk show di Maria De Filippi, uscendo di scena assieme al cavaliere napoletano.

Fuori dal programma, però, la dama siciliana non ha ancora proferito parola su come sta andando la sua relazione con Alessandro Vicinanza.

Ida Platano dopo la scelta a Uomini e donne: silenzio su Alessandro

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne continuerà a riservare colpi di scena e uno di questi avrà come protagonista la dama siciliana Ida Platano.

Per lei arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione assieme al cavaliere Alessandro, dopo che i due hanno capito di essere fatti l'uno per l'altro e di voler vivere questa favola d'amore lontani dai riflettori mediatici.

Ma cosa è successo dopo la registrazione della scelta finale di Ida Platano? In questi giorni, la dama siciliana è tornata a essere attiva sui social, dove però ha sempre taciuto sulla love story con Alessandro.

Ida ritorna al suo lavoro dopo l'addio al parterre di Uomini e donne trono over

Sebbene le anticipazioni sulla fatidica registrazione siano online da giorni, Ida non ha mai proferito parola su quanto sta accadendo nella sua vita. Probabilmente, come accade per i volti del trono classico, anche quelli del trono over devono attendere prima la messa in onda della puntata relativa al loro "congedo" in trasmissione per poter poi mostrarsi in coppia con il proprio partner.

Intanto, però, Ida Platano è tornata a dedicarsi anima e corpo al suo amato lavoro. Non avendo più gli impegni settimanali con le registrazioni di Uomini e donne che la portavano a spostarsi a Roma, Ida è tornata ad essere attiva al 100% all'interno del suo salone di bellezza, come testimoniano gli scatti social che ha postato in queste ore sul suo profilo Instagram.

Riccardo Guarnieri chiude con Gloria: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

In attesa di scoprire come si evolverà questa relazione tra Ida e Alessandro, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere sarà al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con la dama Gloria che, tuttavia, non darà gli effetti sperati. Riccardo, infatti, ha deciso di mettere la parola fine alla loro conoscenza pronto però a rimettersi subito in gioco per conoscere nuove dame e sperare così di trovare la sua vera anima gemella.