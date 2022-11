Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne effettuata questo sabato 12 novembre 2022 rivelano che si è tornato a parlare di Riccardo Guarnieri, alle prese con la dama Gloria.

Spazio anche alle vicende del trono classico: Federico Nicotera è uscito in esterna con Alice e, tra quest'ultima e l'altra pretendente Carola, non sono mancate le scintille in studio.

Riccardo confuso su Gloria: anticipazioni Uomini e donne registrazione 12 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne avvenuta oggi sabato 12 novembre, rivelano che si è tornato a parlare di Riccardo Guarnieri e del suo nuovo percorso con la dama Gloria.

La frequentazione tra i due sta proseguendo anche se, durante le riprese di questo pomeriggio, Riccardo ha ammesso di non voler promettere nulla. A quanto pare, infatti, tra i due sarebbe Gloria quella maggiormente interessata a tale frequentazione, mentre Riccardo non sarebbe particolarmente preso dalla dama.

Silenzio su Gemma, Carola vs Alice: anticipazioni Uomini e donne

Silenzio su Gemma Gelgani: la dama torinese, anche in questa registrazione del programma, non è stata al centro dell'attenzione.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne, inoltre, rivelano che si è parlato di Federico Nicotera uscito in esterna con Alice, ma non c'è stato il bacio. Carola è intervenuta durante il confronto tra i due in studio e, la reazione di Alice non è stata delle migliori, dato che azzittito la rivale.

Insomma, le nuove puntate di Uomini e donne previste nel corso delle prossime settimane di messa in onda su Canale 5, si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati della storica trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi.

Maria De Filippi si conferma regina del pomeriggio tv con Uomini e donne

Un programma che, puntata dopo puntata, riesce a fidelizzare sempre più una vasta platea di spettatori: anche quest'anno, la media delle puntate della stagione autunnale, è ben al di sopra delle più rosee aspettative, con oltre 2,6 milioni di spettatori fissi al giorno e uno share che arriva a toccare il 28% con picchi superiori anche al 30% durante la messa in onda.

Un grande successo per Maria De Filippi e per la rete ammiraglia Mediaset che, anche quest'anno, non conosce rivali nella fascia oraria in cui va in onda Uomini e donne.