Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 5 al 9 dicembre, rivelano che Bianca dovrà affrontare una tremenda delusione. La piccola Boschi verrà presa in giro dai compagni di classe a causa della sua tenera amicizia con Antonello.

Niko sarà intenzionato ad assecondare la proposta di Manlio, ma Manuela e Jimmy inizieranno a notare lo strano atteggiamento del ragazzo.

Bice, preoccupata che Sasà possa soffrire di nuovo per amore, chiederà a Mariella di aiutarlo.

Bianca e Antonello vengono presi in giro dai loro compagni

Nelle prossime puntate del daily drama partenopeo verrà svelato l'esito della festa di compleanno a sorpresa organizzata da Bianca (Sofia Piccirillo) per Antonello (Gennaro Filippone). Le anticipazioni non svelano cosa accadrà di preciso, ma parlano di un esito imprevisto e di un momento di crisi per il bambino. Questa situazione spingerà Viola (Ilenia Lazzarin) a dare una lezione di vita ai suoi alunni. Lecito quindi pensare che la festa si riveli un disastro, ma c'è dell'altro.

Quando Antonello ritornerà a scuola, Bianca avrà finalmente la possibilità di dargli il suo regalo, tuttavia i suoi compagni di classe non apprezzeranno il gesto, anzi ne approfitteranno per prendere in giro i due bambini alle loro spalle.

Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 dicembre: Jimmy si confida con zia Manu

Niko (Luca Turco) deciderà di assecondare il piano di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) e cercherà di procurarsi i contanti necessari per pagare il killer che dovrebbe occuparsi di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). Poggi penserà di vendere la macchina per pagare il killer.

Tuttavia Jimmy (Gennaro De Simone) noterà gli strani atteggiamenti di suo padre e avviserà subito Manuela (Gina Amarante).

La gemella, messa in allarme dalle parole del piccolo, deciderà di affrontare il suo ex per farsi dire la verità. Riuscirà a fermalo prima che possa commettere qualche sciocchezza?

Un posto al sole, puntate dal 5 al 9 dicembre: Bice preoccupata per Sasà

Nei prossimi episodi di Upas si potrà assistere a una "battaglia" che vedrà da un lato la famiglia Altieri, rappresentata da Speranza (Maria Sole Di Maio) e Mariella (Antonella Prisco), e dall'altro le due gemelle. Mentre la vigilessa pianificherà la prossima mossa contro le temibili sorelle Cirillo, farà la sua comparsa Bice Cerruti (Lara Sansone).

L'esuberante estetista si mostrerà molto preoccupata per le sorti di Salvatore (Cosimo Alberti) e chiederà aiuto alla sua amica per evitare che il fratello possa cascare nell'ennesima relazione sentimentale dagli esiti fallimentari