Le nuove puntate di Un posto al sole di fine 2022 si preannunciano ancora una volta dense di sorprese e colpi di scena. Le anticipazioni sulla soap opera serale in onda tutte le sere su Rai 3, rivelano che ci sarà il gradito ritorno in scena di un personaggio che non si vede da un po' di tempo.

Spazio anche alle vicende di Niko che, in questi nuovi appuntamenti previsti nel corso della stagione autunnale su Rai 3, si ritroverà a dover affrontare di nuovo il dramma della perdita della sua amata Susanna.

Marina nelle mani di Fabrizio: anticipazioni Upas nuove puntate 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse a fine autunno in tv, rivelano che si continuerà a parlare delle vicende intricate di Marina, dopo che la donna è ancora ostaggio nelle mani del suo pericoloso ex Fabrizio Rosato.

La situazione assumerà una piega del tutto inaspettata, al punto che Roberto deciderà di intervenire in prima persona e non sarà l'unico a volersi occupare di questa storia, dato che ben presto anche Franco e Filippo interverranno per cercare di far luce sul caso di Marina.

Previsto un gradito ritorno nel cast della soap opera: anticipazioni Upas nuove puntate

Tuttavia, per queste nuove puntate della soap opera, è previsto anche un "gradito ritorno" in scena. Trattasi di un personaggio già noto al pubblico di Un posto al sole che, tuttavia, manca in scena da un po' di tempo.

Non si esclude che tale volto possa avere a che fare proprio con Marina o Roberto: di chi si tratta?

Al momento le anticipazioni della soap non lo hanno ancora svelato e quindi bisognerà attendere le prossime settimane.

Spazio anche alle vicende di Niko: le anticipazioni rivelano che il giovane si ritroverà a dover affrontare una notizia del tutto imprevista e inaspettata che si abbatterà come un ciclone su tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere Susanna.

Niko affronta il papà di Susanna: anticipazioni Un posto al sole 2022

Niko, che ha cercato di lasciarsi alle spalle e di provare a superare la drammatica perdita della sua amata, si ritroverà a doversi confrontare di nuovo con questo triste lutto che ha segnato profondamente la sua esistenza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della soap opera Un posto al sole rivelano che il ragazzo dovrà fare i conti anche con il ritorno di Manlio, il papà di Susanna.

Per quale motivo l'uomo tornerà di nuovo in scena dopo un lungo periodo di assenza? Possibile che la sua presenza possa avere di nuovo delle pesanti conseguenze su Niko? Tutto ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate di questa stagione della soap.