Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore si concentrano su Flora e sulle conseguenze della sua mossa che potrebbe rovinarle la carriera. La giovane Ravasi ha copiato l'abito di Maria ma non sa che Matilde l'ha scoperta. Ora, le sue sorti, sono nelle mani della bella Frigerio. Con una sua sola parola, potrebbe distruggere la sua carriera e soprattutto la sua reputazione.

Nel frattempo, Armando offre una seconda possibilità a Clara, dopo essere venuto a conoscenza che la ragazza svolge un lavoro pesante in un palazzo pur si racimolare qualche soldo in più per la sua famiglia.

Il Paradiso delle Signore, nuove puntate: Adelaide mette in guardia Flora

Tempo di riscossa per Adelaide, decisamente di buon umore per la vicinanza di Marcello, che sta facendo di tutto per impressionarla positivamente. Tuttavia, la contessa ha un tarlo che non la lascia in pace: distruggere Flora.

Come svelano le nuove trame Il Paradiso delle Signore, la contessa farà il suo ingresso trionfale al Circolo e si imbatterà proprio in Flora, alla quale dirà di stare molto attenta. Anche se ha vinto una battaglia, la guerra non è affatto finita.

Intanto, Ezio avrà un altro diverbio con Umberto. Questa volta, invece di tacere, darà le sue dimissioni, lasciandolo senza parole.

Armando aiuta Clara: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

La povera Clara si trova in grande difficoltà e non ha abbastanza soldi per aiutare la sua famiglia. Per cercare di guadagnare qualche spicciolo, ha accettato di fare le pulizie di notte in un palazzo. Quando Don Saverio lo viene a sapere, si preoccupa per la nipote.

A quel punto, ecco che il buon Ferraris interviene e, con la sua proverbiale generosità, offre una seconda opportunità a Clara, che gli è immensamente riconoscente.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Flora potrebbe perdere tutto

Marco è deciso a lasciare il giornalismo, dopo le ultime vicissitudini che lo hanno deluso e amareggiato.

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore svelano però che una giovane giornalista gli farà cambiare idea, vedendo quanta passione mette nel suo lavoro nonostante le difficoltà.

Infine, vedremo Matilde in dubbio dopo aver scoperto che Flora ha copiato l'abito di Maria. Nelle sue mani ci sono le sorti della giovane Ravasi. Se solo dicesse ad Adelaide quanto ha appreso, per Flora sarebbe la fine, sia professionale che personale. Non solo verrebbe licenziata, ma chi la assumerebbe sapendo che ha fatto un gesto del genere?

Per il momento, Matilde prenderà tempo, ma si renderà conto che i sospetti di Adelaide erano fondati e che dovrà stare molto attenta alle sue prossime mosse.