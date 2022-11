Nella puntata di Un posto al sole di giovedì 1° dicembre ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della soap partenopea rivelano che Roberto e Marina torneranno insieme, e festeggeranno la cosa con Filippo e Serena. Purtroppo, però, un'ombra sinistra e ignota incomberà sulla famiglia Sartori e Ferri. Al momento non è stato chiarito chi possa minacciare la serenità dei quattro inquilini di Palazzo Palladini. Nel frattempo, al Caffè Vulcano un giocattolo che Marika regalerà a Federico causerà un incidente, mentre Speranza e Mariella inizieranno una guerra contro le gemelle Cirillo.

Un posto al sole, anticipazioni 1/12: Roberto, Marina, Filippo e Serena festeggiano insieme

Marina è da poco riuscita a scampare al sequestro di Fabrizio Rosato. Grazie alle intuizioni di Ferri, l'imprenditrice è stata portata in salvo da Roberto, Filippo e Franco. Nonostante ciò, la mamma di Elena ha rifiutato la vicinanza del suo compagno, per via della violenza subita dal suo ex marito e dal trauma vissuto nelle ultime settimane. Nella puntata della soap partenopea del 1° dicembre, ci sarà una lieta notizia per Ferri e Giordano. La coppia tenterà, per l'ennesima volta, di darsi una nuova chance e di voltare pagina, riprendendo in mano le redini della loro storia d'amore. Vista la situazione, la coppia vorrà festeggiare la cosa con Filippo e Serena.

Un posto al sole, trama 1/12: un'ombra sinistra e ignota incombe su Roberto, Marina, Filippo e Serena

Durante i festeggiamenti per il ricongiungimento di Marina e Roberto, però, ci sarà un colpo di scena. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di giovedì 1° dicembre rivelano che un'ombra sinistra incomberà sui quattro inquilini di Palazzo Palladini.

Al momento non è chiaro cosa accadrà ai coniugi Sartori e agli ex coniugi Ferri.

Non sono emersi dettagli in merito a chi o cosa possa minare la serenità di Serena, Filippo, Marina e il suo compagno. In base a quanto andato in onda in televisione, Fabrizio Rosato è ancora ricoverato in ospedale, ma magari potrebbe evadere dalla struttura e tenterà di fare del male alla sua ex.

Un posto al sole, episodio 1/12: a Caffè Vulcano c'è un incidente

Durante la puntata di Un posto al sole del 1° dicembre, mentre Marika sarà con Alberto e Clara al bar ci sarà un incidente, causato da un giocattolo che Marika regalerà a Federico. Fortunatamente non causerà danni gravi al bambino e ai presenti. Mariella e Speranza, invece, inizieranno una guerra contro le gemelle Cirillo. Al momento non è chiaro come mai anche la moglie di Guido Del Bue ce l'avrà con Manuela e Micaela.

Nelle recenti puntate la fidanzata di Samuel ha scoperto che la mamma e la zia di Jimmy sono diventate le vicine di casa di Samuel, e aveva avuto da ridire per la musica troppo alta, che arrivava dall'appartamento delle sorelle di Serena. Al momento, però, non è chiaro quale sarà la vicenda che farà andare su tutte le furie Speranza e Mariella.