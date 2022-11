In attesa che venga trasmessa l'ultima puntata di Viola come il mare, ai fan più attenti non è sfuggito un particolare. Can Yaman e Francesca Chillemi hanno improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram. Cosa sarà accaduto tra il l'attore turco e l'ex Miss Italia? Al momento non è dato saperlo, ma sta di fatto che ai follower è apparso davvero strano che in contemporanea gli attori che prestano il volto alla giornalista Viola Vitale e all'ispettore di polizia Francesco Demir abbiano deciso di ignorarsi, almeno sui social.

Gelo social tra Can e Francesca

Sembravano più che affiatati: dediche social, parole di ammirazione e felicità per il set condiviso tra Palermo e Roma, ma qualcosa tra Can e Francesca potrebbe essere cambiato. Usare il condizionale è d'obbligo, ma è un dato di fatto che è calato il gelo su di loro per quel che riguarda il mondo dei social network. Infatti, sebbene nella giornata del 31 ottobre Instagram abbia avuto un momento di "buio" durante il quale alcuni profili sono stati disattivati, facendo perdere di conseguenza un numero elevato di follower, non pare concreta la possibilità che il "defollowing" sia stato reciproco. Anche perché, poco dopo, la situazione su Instagram si è ristabilita, ma i due non sono tornati a essere reciprocamente follower l'uno dell'altro.

Per cui, a meno che non si tratti di una mossa mediatica per attirare l'attenzione sui di loro, proprio quando si attende la messa in onda degli ultimi atti di Viola come il mare, la possibilità che ha preso campo nelle ultime ore è che Can e Francesca abbiano litigato. Quale potrebbe essere il motivo, visto che fino a pochissimo tempo fa le parole che i due si dedicavano erano più che positive resta un mistero.

In ogni caso è bene sottolineare che non vi è conferma né smentita da parte di nessuno dei diretti interessati.

Il gossip sul presunto flirt

In ogni caso questo sembra essere un cambio di rotta importante rispetto al passato, visto che durante le riprese della fiction si era perfino parlato di un flirt tra i due. Il settimanale Chi aveva mostrato le foto di Can che usciva dal portone della casa romana di Francesca.

La situazione fece gridare allo scandalo, visto che se da un lato Yaman aveva il cuore libero, lo stesso non si si poteva dire per Chillemi. Infatti Francesca ha un compagno con cui ha anche una figlia.

In ogni caso, poco dopo la situazione fu chiarita: solo una splendida amicizia, confermata durante la conferenza stampa e le interviste a cui hanno preso parte. Adesso il silenzio: chissà se Can e Francesca decideranno di dare la loro versione dei fatti su quanto accaduto.