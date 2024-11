Le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, relative a ciò che andrà in onda dal 25 al 29 novembre, rivelano che il sogno di nozze di Carolin e Vanessa sta per realizzarsi, visto che le due donne otterranno un appuntamento in municipio per la celebrazione. Nel frattempo, Julian si renderà conto di provare più di un'amicizia per Eleni e la bacerà.

Otto ricatta Greta e Valentina

Valentina sceglierà di vendere a Yvonne un orologio prezioso per darne il ricavato a Otto, il quale è riuscito nell'intento di impietosirla. Nel frattempo, Otto ricatterà anche Greta, dicendole che se non gli consegnerà il denaro richiesto, rivelerà la verità sul suo conto a Noah.

La chef chiederà un prestito alla banca, ma Noah lo scoprirà e penserà che la fidanzata abbia dei debiti, così chiederà dei soldi in prestito da Alexandra. Greta si sentirà in colpa per ciò che ha fatto e confesserà la verità su Otto a Noah, ma, proprio in quel momento, scoprirà che il giovane sta ricattando anche Valentina. Le due ragazze cercheranno insieme Otto, ma lo troveranno in condizioni disastrose e lo porteranno in una baita per curarlo. Noah vedrà la scena e non saprà cosa pensare. Quando scoprirà tutta la verità su Otto, Noah si allontanerà da Greta che, a sorpresa, riceverà la solidarietà di Valentina.

Julian ed Eleni lavoreranno fianco a fianco per l'evento di beneficenza organizzato da Imani.

Il fotografo si renderà conto che in ogni sua foto compare Eleni, così comprenderà che per la giovane prova più che una semplice amicizia. Anche Eleni si renderà conto dei sentimenti che Julian prova per lei vedendo le foto, così Imani le consiglierà di fare chiarezza nel suo cuore. Julian bacerà Eleni, ma la ragazza si tirerà indietro, affermando di volere solo un'amicizia.

Il fotografo, però, verrà incaricato di scattare un servizio fotografico che vedrà protagonisti proprio Eleni e Leander. Il medico non riuscirà a controllare i suoi sentimenti per Eleni, ma Alexandra interverrà bloccandolo.

Max e Imani sempre più vicini

Vanessa farà presente a Max di non avere intenzione di trasferirsi in Austria con la compagna, anche se per le due donne cambiare stato sarebbe un sogno.

Intanto, le due donne otterranno un appuntamento in comune per celebrare le loro nozze, così dovranno affrettare i preparativi. Disparato nello scoprire delle nozze imminenti, Max si sfogherà con Imani, che, a sua volta, non sembrerà felice di doversi sposare. Il personal trainer cercherà di dichiararsi, ma Imani lo sorprenderà chiedendogli di insegnarle a pedalare. I due giovani si avvicineranno molto.

Grande successo nella fascia mattutina

Continua il grande successo di Tempesta d'amore che nella nuova collocazione mattutina. Dopo le repliche di Terra amara, riesce a raggiungere uno share superiore al 5%. La soap tedesca, giunta alla sua diciannovesima edizione, riscuote un interesse non da poco, considerando l'orario in cui va in onda e il fatto che si scontra con i programmi mattutini di informazione di Canale 5 e Rai 1.