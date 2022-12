Mancano circa due settimane alla ripresa delle registrazioni di Amici: la quindicesima puntata, infatti, sarà registrata il 3 gennaio ma sarà trasmessa in tv la domenica successiva. Cresce l'attesa per i verdetti che i professori emetteranno sulle tre ragazze che aspirano a conquistare un banco: Valeria potrebbe sostituire Niveo, Vanessa va verso la sfida con Megan o Rita, Aurora si gioca il posto con Samuel e Gianmarco. I primi spoiler del 2023, dunque, chiariranno se la classe sarà "rivoluzionata" oppure se tutti i titolari in bilico si riconfermeranno.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Venerdì 23 dicembre, è andato in onda l'ultimo daytime di Amici del 2022: fatta eccezione per una puntata speciale di Natale che sarà caricata su Witty Tv domenica prossima, per ora la programmazione del talent-show è sospesa fino all'inizio di gennaio.

I fan, però, già sanno quando è prevista la prossima registrazione del format condotto da Maria De Filippi: gli allievi torneranno in studio martedì 3/01, giorno in cui molti di loro si giocheranno la possibilità di rimanere nella scuola.

L'appuntamento che è stato trasmesso lo scorso 18 dicembre, infatti, ha ufficializzato l'arrivo in casetta di tre ragazze che potrebbero prendere il posto di un bel po' di titolari: tra le ipotesi al vaglio dei professori, ci sono sia la sostituzione che la sfida giudicata da un esterno.

Percorso in salita per Niveo ad Amici

Delle tre candidate ad un banco, soltanto una è nella categoria canto: Lorella Cuccarini sta tenendo d'occhio la tiktoker Valeria che a gennaio potrebbe sostituire Niveo. La bionda professoressa ha avvisato l'allievo della sua squadra che al rientro dalle vacanze deciderà se è il caso di riconfermarlo oppure se il suo percorso nella scuola deve interrompersi dopo una lunga serie di ultimi posti nelle gare settimanali.

Il ragazzo non convince né i giudici esterni che ogni domenica si alternano in studio per valutare le esibizioni dei titolari, né la maggior parte degli insegnanti: Rudy Zerbi, ad esempio, insiste da tempo affinché la collega Lorella prenda provvedimenti per i voti bassi che l'alunno del suo team ottiene in quasi tutti gli speciali.

Il 2023, dunque, per Niveo potrebbe iniziare con una sostituzione che anche molti fan si aspettano: Valeria Mancini, infatti, è bravissima e il suo inedito è già entrato nelle orecchie di chiunque l'abbia ascoltato.

Novità in arrivo nella categoria ballo di Amici

Per quanto riguarda la danza, sono due le aspiranti allieve che a gennaio potrebbero ottenere un banco. Aurora è una ballerina di latinoamericano che Raimondo Todaro apprezza particolarmente: nel corso della prossima puntata di Amici, l'insegnante dovrà decidere se "arruolare" la giovane nel suo team e se sì al posto di chi. Samuel rischia di essere sostituito, mentre Gianmarco potrebbe essere messo in sfida contro la ragazza che attualmente vive con lui in casetta.

Anche Emanuel Lo emetterà un importante verdetto al rientro dalle vacanze di Natale: il docente di hip-hop dovrà scegliere se far entrare Vanessa e soprattutto se contrapporta a Megan o a Rita in un'eventuale sfida.

In tutto, dunque, sono cinque i titolari della scuola che rischiano il posto al rientro dalla pausa per le festività. Un parere che stanno condividendo molti fan del talent-show, è che almeno una delle candidate al banco otterrà la maglia ed entrerà a far parte della classe 2022/2023.