Nell'ultima settimana di programmazione prima della pausa natalizia, i fan di Amici saranno aggiornati su quello che accadrà nella scuola e in casetta a ridosso della vacanze. Il 19 dicembre, ad esempio, le tre aspiranti allieve hanno incontrato i professori che le hanno notate ai casting e hanno cominciato a lavorare in vista di possibili sfide o sostituzioni. Lorella Cuccarini è sempre più contenta di Valeria, una cantante che è popolare anche su Tik Tok e che a gennaio potrebbe prendere il posto di Niveo.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Sono cinque gli allievi di Amici che rischiano il posto dopo la 14esima puntata: Gianmarco e Samuel su richiesta di Raimondo Todaro, Megan e Rita per volere di Emanuel Lo e Niveo per una decisione della sua professoressa Lorella Cuccarini. Nel corso dell'ultimo speciale del 2022, sono state presentate tre ragazze che a gennaio potrebbero diventare titolari della scuola.

Per quanto riguarda il canto, Valeria Mancini ha superato brillantemente i casting ed è rientrata tra le principali candidate ad un banco della classe. La giovane è nota anche come tiktoker (su questo social vanta oltre 350mila follower) e domenica scorsa ha conquistato la commissione interna e il pubblico con un inedito orecchiabile e una bellissima voce.

Una star di Tik Tok verso il cast di Amici

Nel corso del daytime di Amici che è stato trasmesso in tv lunedì 19 dicembre, è stato mostrato il primo incontro nella scuola tra Lorella e Valeria: la ragazza ha fatto la sua prima lezione e ha ricantato l'inedito col quale si è presentata al pubblico domenica scorsa. Gli altri allievi hanno avuto la possibilità di vedere il confronto tra la professoressa di canto e l'aspirante titolare, e la maggior parte di loro ha commentato complimentandosi con la giovane sia per il suo brano che per le doti canore che ha dimostrato di avere.

"Lei è brava, adesso è guerra", hanno detto Ramon e altri componenti della classe.

Niveo, che l'insegnante Cuccarini ha indicato come il principale candidato alla sostituzione con Valeria, non si è sbilanciato troppo ma ha detto di essere pronto a dare tutto pur di vincere anche le prove che lo attendono al rientro dalle vacanze di Natale.

Tra poco più di due settimane, dunque, Lorella sarà chiamata a prendere una decisione sui componenti della sua squadra: se vuole Mancini nel suo team, la prof dovrà o rinunciare ad uno dei suoi oppure mettere in sfida la tiktoker con l'alunno di un altro gruppo sperando che lo batta ed entri nella scuola.

Le scelte dei docenti di Amici

Niveo non è l'unico allievo di Amici che rischia il posto dopo la pausa natalizia. Emanuel Lo, ad esempio, ha avvisato Rita e Megan (ballerine dei team Celentano e Todaro) che a gennaio potrebbe mettere in sfida contro Vanessa, una ragazza che rappresenta al meglio l'hip-hop. Anche Raimondo ha "messo gli occhi" su una possibile new entry: il 19 dicembre il pubblico e i ragazzi hanno assistito alla lezione che Todaro ha fatto con Aurora alla quale ha confermato che merita un banco.

La danzatrice di latinoamericano potrebbe entrare nel cast del talent-show sostituendo Samuel oppure vincendo una sfida contro Gianmarco.

Tutti questi verdetti non arriveranno prima dell'inizio del 2023, quando ricominceranno le registrazioni e tutti i titolari saranno messi alla prova in vista della fase più importante del programma: a marzo comincerà il serale e gli insegnanti dovranno scegliere i cantanti e i ballerini che meritano di più di esibirsi in prima serata e davanti ad una giuria d'accezione (i cui componenti non si conoscono ancora).