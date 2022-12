L'appuntamento con Amici 2022 torna in onda domenica 18 dicembre su Canale 5 con la quattordicesima edizione di questa edizione.

Una puntata particolarmente attesa dagli spettatori del talent show, dato che diversi concorrenti in gara quest'anno sono stati messi in discussione dai prof e potrebbero rischiare di essere eliminati dal cast.

Tra questi spicca il nome del cantante Niveo, pesantemente criticato dal prof Rudy Zerbi, il quale ha ammesso di volerlo fuori dal cast dei cantanti.

Anticipazioni 14esima puntata Amici 2022 del 18 dicembre: nessun nuovo eliminato

Le anticipazioni di Amici 2022 di domenica 18 dicembre 2022 rivelano che, nonostante gli avvertimenti che sono stati lanciati a diversi degli allievi protagonisti di questa edizione tra cui Niveo e Rita, finiti rispettivamente nel mirino di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, questa settimana non c'è stata nessuna nuova eliminazione.

Al termine della registrazione della quattordicesima puntata, che sarà in onda domenica pomeriggio dalle 14 su Canale 5, nessuno degli allievi della scuola ha dovuto abbandonare la gara e rinunciare così al sogno di poter accedere al serale.

Niveo è a rischio eliminazione, ma è stato "graziato" dal prof Zerbi, che in settimana aveva puntato il dito contro il cantante chiedendo la sua eliminazione immediata dalla scuola per lo scarso rendimento mostrato in queste settimane.

Gli ospiti della nuova puntata di Amici 2022 del 18 dicembre

Per quanto riguarda gli ospiti di questa settimana, le anticipazioni di Amici 2022 rivelano che in studio sono arrivati Enrico Nigiotti, Annalisa, Stash e Fabrizio Mionetti.

Un regalo per i fan del talent show di Maria De Filippi, che domenica pomeriggio avranno modo di rivedere in studio tre "vecchie glorie" del programma tra cui Annalisa, che sta scalando le classifiche di vendita con la hit "Bellissima".

La prova Tim di questa settimana, ancora una volta, è stata vinta dal ballerino Mattia Zenzola.

Domenica 18 dicembre l'ultima puntata di Amici 2022 su Canale 5

Insomma, un quattordicesimo appuntamento che si preannuncia imperdibile per i tantissimi fan del talent show, che in questo modo si prepareranno a salutare i loro beniamini per il 2022.

Perché quella di domenica 18 dicembre sarà l'ultima puntata di questo anno per Amici 22: la trasmissione non sarà in onda domenica 25 dicembre e probabilmente potrebbe saltare anche l'appuntamento di domenica 1° gennaio 2023.

L'appuntamento con il talent show potrebbe ritornare in onda ufficialmente da domenica 8 gennaio con le nuove puntate del pomeridiano, prima del serale (in onda da marzo su Canale 5).