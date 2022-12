Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della giornata di venerdì 16 dicembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia del daytime pomeridiano, dove risulta cancellato l'appuntamento con il talk show Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone.

Tuttavia, tale modifica al palinsesto del primo pomeriggio di Rai 1 non riguarderà l'appuntamento con Il paradiso delle signore 7, dato che la soap opera sarà regolarmente in onda in prima visione assoluta.

Salta Serena Bortone: cambio programmazione Rai del 16 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo 16 dicembre 2022 riguarderà la fascia del primo pomeriggio, quella abitualmente occupata dal talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Eccezionalmente per questo venerdì pomeriggio, la trasmissione che mescola attualità, interviste e politica non sarà in onda nella consueta fascia oraria che va dalle 14 alle 16.

Al suo posto, infatti, ci sarà spazio per la messa in onda in diretta di Telethon, la maratona dedicata alla raccolta fondi per combattere le malattie genetiche.

Il programma andrà in onda dalle 14:00 alle 16:00 circa, ossia nello slot orario che tutti i giorni è occupato da Serena Bortone con la sua collaudata trasmissione.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma: cambio programmazione Rai del 16 dicembre

L'appuntamento con Oggi è un altro giorno tornerà in onda regolarmente da lunedì 19 dicembre e proseguirà la regolare messa in onda fino a venerdì 23 dicembre 2022, come sempre in diretta tv.

A seguire, poi, ci sarà spazio per un nuovo episodio inedito de Il Paradiso delle Signore 7. La soap opera di Rai 1 con protagonista Roberto Farnesi sarà regolarmente in onda questo venerdì pomeriggio.

Nonostante il cambio programmazione della prima parte del pomeriggio di Rai 1, non sono previsti ulteriori cambiamenti nella seconda parte del daytime di questo venerdì.

Il 16 dicembre la nuova puntata de Il Paradiso 7 su Rai 1: Marco e Stefania se ne vanno

Alle 16:05, quindi, ci sarà spazio per l'attesissimo nuovo episodio della soap opera Il Paradiso delle signore, dove si assisterà all'uscita di scena della coppia composta da Marco e Stefania.

Per i due giovani innamorati, infatti, arriverà il momento di prendere in mano le redini della loro vita e di trasferirsi stabilmente in America.

I due innamorati verranno salutati da tutti i loro amici con una festa speciale, dopodiché si congederanno dai loro cari pronti ad iniziare questo nuovo percorso di vita assieme.

Spazio anche alle vicende di Marcello che, in questa nuova puntata de Il Paradiso di venerdì 16 dicembre, avrà modo di rivedere la sua ex Ludovica.

La giovane Brancia tornerà stabilmente a Milano e, tra le prime persone che incontrerà, spicca proprio il giovane Barbieri che resterà a dir poco senza parole nel rivederla dopo che le loro strade avevano intrapreso percorsi differenti.

Si accorcia Domenica In per la finale dei Mondiali di calcio 2022

Un ulteriore cambio programmazione per la rete ammiraglia Rai è previsto anche per la giornata di domenica 18 dicembre, quando è prevista la finalissima dei Mondiali di calcio.

Il match tra Francia e Argentina troverà spazio nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, a partire dalle 16 in poi e di conseguenza porterà ad una riduzione della messa in onda di Domenica In.

Il programma festivo condotto da Mara Venier, infatti, sarà trasmesso in versione ridotta. La diretta prenderà il via alle 14:00 e terminerà poco dopo le 15:30, quando poi la linea verrà ceduta a Rai Sport per l'anteprima del match.

Di conseguenza, anche questa domenica pomeriggio, salterà l'appuntamento con Da noi a ruota libera, il talk show festivo condotto da Francesca Fialdini, che già nelle settimane precedenti non è stato trasmesso su Rai 1 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali.