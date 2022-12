La puntata Il Paradiso delle Signore 7 di venerdì 16 dicembre chiude la settimana di programmazione con un evento che riguarda Ezio e Gloria, che farà felici gli affezionati telespettatori.

Marcello vedrà Ludovica dopo tanto tempo e in maniera del tutto inattesa, visto che Adelaide gli ha tenuto nascosto il suo arrivo a Milano, forse per non perdere le sue attenzioni e continuare a stare al centro delle sue premure.

Maria andrà completamente nel panico dopo che verrà a sapere che il suo bozzetto è spartito nel nulla, proprio nel momento in cui al grande magazzino stanno arrivando i prototipi della nuova collezione.

Il Paradiso delle Signore puntata di venerdì 16 dicembre: Marcello rivede Ludovica

Di recente Adelaide ha ricevuto una lettera inaspettata e la mittente era Ludovica, che sta per tornare a Milano. Marcello non è stato messo al corrente della novità, forse per paura delle conseguenze di un suo incontro con la ex fidanzata.

Non passerà molto tempo prima che Marcello riveda dopo diversi mesi Ludovica, che è ancora più bella ed elegante. Anche lui è cambiato e non è più il ragazzo semplice di una volta con la sua iconica canottiera bianca. Ora è vestito come un uomo d'affari e si è anche impegnato per studiare economia in Svizzera durante l'estate. Tutto questo per fare bella figura con la sua amata Brancia, che in effetti stenta a riconoscerlo.

Marcello verrà poi a sapere che Adelaide era al corrente dell'arrivo di Ludovica, ma che non lo ha avvisato, e non prenderà affatto bene questo inutile inganno.

Il Paradiso delle Signore, episodio del 16 dicembre: Maria disperata

Continuando con le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, al grande magazzino regnerà il caos dopo l'arrivo dei nuovi bozzetti.

Un evento completamente inaspettato e alquanto misterioso getterà nel panico Maria.

Ebbene sì, il suo bozzetto disegnato con tanto impegno sparirà nel nulla: qualcuno l'ha rubato? Ad aiutare la giovane stilista a recuperarlo sarà Vito, che penserà così di guadagnare terreno con lei.

Anticipazioni 16 dicembre Il Paradiso delle Signore: Ezio e Gloria si baciano

Arriva il momento dei saluti finali per Stefania e Marco, che ora possono partire per l'America e iniziare la loro nuova vita, lontani però dai loro cari. Matilde ha organizzato per loro una festa alla galleria che ha un grande successo. Tutti sono emozionati.

Un colpo di scena renderà imperdibile la puntata di venerdì 16 dicembre in onda su Rai 1 de Il Paradiso delle Signore: Gloria sarà decisa a fare un passo indietro con Ezio per non rovinare la sua relazione con Veronica.

Stavolta Colombo non accetterà passivamente gli ordini di Veronica. In un momento di sconforto, Ezio e Gloria si baceranno, riscoprendo il sentimento che li ha sempre legati.