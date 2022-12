Sonia Bruganelli stronca Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip. L'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ancora una volta ha dimostrato di non avere peli sulla lingua e non si è fatta problemi a lanciare una frecciatina nei confronti della concorrente che anima le dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia.

Un personaggio decisamente divisivo, che in queste ultime ore ha alimentato anche un bel po' di polemiche e discussioni sui social tra i numerosi fan del reality show Mediaset.

Sonia stronca Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli, in una nuova intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini, è tornata a parlare dei concorrenti della settima edizione del GF Vip e non è stata per niente tenera nei confronti do Antonella Fiordelisi.

"All'inizio ci siamo scontrate perché è respingente. Però riconosco in lei una fragilità enorme e una volontà di essere ciò a cui ha sempre ambito", ha dichiarato l'opinionista del reality show Mediaset.

'Lei può fare solo questo', Sonia Bruganelli senza freni su Antonella

"Lei può fare questo e solo questo: arrabbiarsi, provocare, parlare ininterrottamente, piangere", ha dichiarato l'opinionista del GF Vip.

Insomma, Sonia non vede di buon occhio la "tattica" usata da Antonella all'interno della casa del GF Vip e sostiene che non sia affatto costruttivo per la sua carriera una volta terminata questa esperienza nel reality show.

Intanto sul web e sui social esplode il caso del televoto truccato, che ha visto protagonista proprio Antonella nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa lunedì 26 dicembre.

Scoppia la polemica sul 'televoto truccato' al GF Vip: c'entra Antonella Fiordelisi

Antonella è riuscita a vincere la sfida contro Oriana, risultando la concorrente preferita di questa settimana, anche se sui social in tanti sostengono che dietro questa vittoria si celerebbero delle irregolarità sul voto.

Si sospetta che i fan di Antonella abbiano utilizzato delle pratiche "illegali" per permetterle di avere la meglio al televoto di questa settimana e in tal modo farle conquistare l'immunità in vista della puntata successiva, caratterizzata da una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Ecco perché in tantissimi chiedono alla produzione del reality show di poter fare degli accertamenti e delle verifiche, così da scoprire la verità dietro questa vittoria schiacciante e al tempo stesso sospetta di Antonella Fiordelisi al televoto del GF Vip.