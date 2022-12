La morte di Yilmaz genererà tanta tristezza nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Züleyha non si darà pace per l'enorme perdita e vivrà il suo dolore più grande quando dovrà dare l'ultimo saluto all'amore della sua vita. Proprio mentre poserà dei garofani sulla sua tomba, Züleyha farà una promessa a Yilmaz che riguarderà il piccolo Adnan.

L'addio di Züleyha a Yilmaz

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Züleyha attraverserà un periodo particolarmente difficile. Yilmaz morirà dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale, e in pochi istanti il loro progetto di vita sparirà nel nulla.

Infatti entrambi avevano appena lasciato i rispettivi partner per costruire un futuro insieme, con una casa nuova e ovviamente con il loro piccolo Adnan.

Purtroppo, però, Yilmaz se n'è andato via per sempre e nulla sarà più come prima. Lei gli è rimasta accanto fino all'ultimo respiro, momento in cui Yilmaz ha dato il suo addio a Züleyha, dicendole che l'amerà per sempre.

Anche Müjgan distrutta per la prematura dipartita di Yilmaz

Il cuore di Züleyha sarà in mille pezzi e dal suo volto trasparirà solo tristezza. I nervi saranno sempre tesi e l'ansia sarà una costante compagna delle sue giornate. Dopo la morte di Yilmaz, il momento più brutto saranno le sue esequie. Züleyha e Müjgan saranno distrutte al funerale di Yilmaz, ma dovranno seguire la tradizione e gettare dei fiori sopra la salma.

Quando sarà il turno di Züleyha, dal dolore le mancheranno le forze. Müjgan si avvicinerà per darle tutto il suo sostegno, anche se nemmeno per lei è un momento semplice. Müjgan legalmente è ancora la moglie di Yilmaz e anche se avevano intenzione di divorziare, rimarranno legati per sempre per Kerem Ali, il loro unico figlio.

Müjgan, inoltre, si sentirà in colpa per non aver permesso a Yilmaz di vivere il suo amore con Züleyha. Era talmente impegnata a fargli la guerra, che non si è mai resa veramente conto di quanto si amassero.

Züleyha saluta per sempre l'amore della sua vita

Arriverà il momento di posare dei fiori nella tomba di Yilmaz. Mentre la bara verrà seppellita, Züleyha si avvicinerà alla tomba con un mazzo di garofani rossi e lanciando i fiori pronuncerà delle parole strazianti: "Aspettami Yilmaz, ci rivedremo amore mio".

In più gli farà una promessa molto importante: "Tranquillo, mi prenderò sempre cura di nostro figlio".

Züleyha non riuscirà a reggere il dolore e scoppierà in un pianto a dirotto. Perdere l'amore della propria vita non è per niente facile e ora la giovane lo sta provando sulla sua pelle. Cosa ne sarà della sua vita ora? Va anche detto che Züleyha, legalmente, è ancora sposata con Demir. Tornerà a Villa Yaman insieme a lui?