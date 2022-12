Edoardo Tavassi prova ad estorcere informazioni dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip alla nuova arrivata Ginevra Lamborghini e scoppia la polemica social.

Nell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, Lamborghini ha avuto la possibilità di rientrare di nuovo in casa come guest star e a tal proposito Tavassi ha colto la palla al balzo per chiederle qualche informazione su cosa sta accadendo fuori, in particolar modo su come si sta orientando il gradimento del pubblico.

Ginevra messa alle strette da Edoardo Tavassi al GF Vip

Ginevra ha avuto la possibilità di rientrare all'interno della casa di Cinecittà per una settimana.

Lo scopo è quello di permettere ad Antonino Spinalbese di ritrovare la sua "amica speciale", dato che i due sono stati costretti a separarsi in maniera brusca in seguito alla squalifica immediata di Ginevra, eliminata dal gioco per le frasi di cattivo gusto pronunciate su Marco Bellavia.

La presenza di Ginevra non è passata inosservata a Edoardo Tavassi, che ha provato a mettere alle strette la nuova arrivata per cercare di avere qualche informazione in più sul gradimento del pubblico.

Edoardo prova a carpire informazioni dall'esterno da Ginevra: i fan del GF Vip sbottano

"Tu e Micol lo sapete che siete fatti l'uno per l'altra", ha esordito Ginevra parlando con Edoardo del suo flirt in casa con la giovane Incorvaia.

A quel punto il fratello di Guendalina Tavassi ha iniziato a parlare in "maniera criptica" con la nuova arrivata e la chiesto informazioni sul suo conto, intenzionato a sapere cosa ne pensasse il pubblico.

Edoardo ha così fatto il gesto del pollice in su e pollice in giù per cercare di estorcere informazioni a Lamborghini, che a quel punto ha iniziato a cantare il brano "Penso positivo" di Jovanotti.

"Stai zitto, tu devi essere criptico", ha chiosato Ginevra, ricordando così a Tavassi che non poteva sbilanciarsi più di tanto e dare ulteriori informazioni dall'esterno.

Immediata la reazione dei fan social del GF Vip, che dopo aver assistito a tale scena hanno puntato il dito contro Tavassi.

"Lui che vuole sapere subito se è amato o meno. Imbarazzante", ha commentato un utente su Twitter.

Riccardo Fogli squalificato dal cast del Grande Fratello Vip

Intanto nel corso delle ultime ore,c'è stato anche un altro colpo di scena legato alla settima edizione del Grande Fratello Vip.

Riccardo Fogli è stato ufficialmente squalificato dal programma a meno di 24 ore dal suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Il motivo? Il cantante si è reso protagonista di una bestemmia che ha spinto la produzione e Mediaset a procedere con l'eliminazione immediata del concorrente, che da questo pomeriggio, non fa più parte del cast del GF Vip.