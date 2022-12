Riccardo Fogli squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 7. Questa mattina, l'ultimo nuovo arrivato all'interno della casa di Cinecittà si è reso protagonista di un episodio che non è passato inosservato tra i fan social del reality show.

Chiacchierando in cucina con Antonino, Wilma e Charlie, l'ex volto di punta dei Pooh si è lasciato andare ad una bestemmia che, in queste ore, ha spinto la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ad intervenire immediatamente con un duro provvedimento.

Bestemmia in diretta per Riccardo Fogli al Grande Fratello Vip: è polemica sui social

Nel dettaglio, Riccardo Fogli ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà nel corso dell'ultima puntata serale di lunedì 12 dicembre.

Il cantante, assieme a Milena Miconi, era pronto a mettersi in gioco per cercare di permanere quanto più tempo possibile all'interno della casa e, come svelato dallo stesso Alfonso Signorini in diretta, pur di partecipare al programma di Canale 5 ha annullato una tournee che lo avrebbe visto protagonista in America.

Ebbene, la permanenza in casa di Riccardo Fogli è durata meno del previsto, dato che questa mattina si è reso protagonista di un episodio che ha subito scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social.

Scatta la squalifica per Riccardo Fogli: è fuori dal Grande Fratello Vip

Il cantante ha pronunciato quella che, in un primo momento, è stata bollata come una presunta bestemmia. Il video di quel momento è diventato subito virale in rete e, in moltissimi, si dicevano sempre più convinti del fatto che quella di Fogli fosse una imprecazione a tutti gli effetti.

Ebbene, nel pomeriggio è arrivata un'anteprima del sito diretto da Davide Maggio, il quale ha svelato che la produzione del GF Vip ha scelto di intervenire e lo ha fatto procedendo con la squalifica immediata di Riccardo Fogli dal gioco.

Il cantante, quindi, è ufficialmente fuori dal cast di questa settima edizione del reality show, a distanza di meno di 24 ore dal suo arrivo a Cinecittà.

Un vero e proprio "record" mai toccato prima da un concorrente del GF Vip.

La produzione del GF Vip interviene contro Riccardo Fogli dopo la bestemmia

E così, la produzione e gli autori del reality show in onda su Canale 5 hanno preferito intervenire subito sul caso Fogli dopo il vespaio di polemiche social.

Non si è attesa neppure la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, in programma questo sabato 17 dicembre, per dare l'annuncio ufficiale della squalifica di Fogli.

Come riportato da Davide Maggio, il cantante deve abbandonare subito il gioco per aver pronunciato una bestemmia che gli è costata carissimo.