Nella notte fra il 29 e il 30 dicembre al Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno avuto l'ennesima discussione per motivi di gelosia: in particolare lei aveva preso le difese di Antonino Spinalbese, mentre lui si era schierato dalla parte di Oriana Marzoli. La mattina seguente, la influencer salernitana ha affermato di voler interrompere la conoscenza con il coinquilino.

Nuova discussione fra Antonella e Donnamaria

Nella mattinata di giovedì 29 dicembre Antonella aveva discusso con Oriana. Lo scontro tra le due ha generato un'ulteriore discussione tra Marzoli e Daniele Dal Moro.

Nella tarda serata poi Antonino Spinalbese ha spezzato una lancia a favore del suo amico Daniele, mentre Edoardo Donnamaria ha criticato Spinalbese per l'atteggiamento avuto con Oriana.

Prima di andare a dormire, Fiordelisi ha comunicato a Donnamaria di non voler dormire con lui ma con Dana. Alla richiesta della ragazza, Edoardo ha replicato stizzito: "Stai zitta, sei un pagliaccio". Tale risposta ha mandato su tutte le furie Antonella che, a sua volta, lo ha accusato di essere il "capobranco".

A quel punto Donnamaria si è sfogato con Oriana e Giaele spiegando di non riuscire più a tollerare l’atteggiamento di Antonella, in quanto non vuole una donna che, anziché mettere a tacere le discussioni, si diverte ad animarle.

Le parole di Fiordelisi

Successivamente Antonella Fiordelisi - parlando in giardino con alcuni coinquilini - ha spiegato di non volere al suo fianco un fidanzato che trascorrere il tempo con persone che l’hanno criticata duramente.

Secondo Antonella, dopo quanto accaduto con Micol, Tavassi e Oriana, Donnamaria avrebbe infatti dovuto prendere le distanze: “La dignità la devo avere solo io qui?”, ha commentato, prima di aggiungere: “Lui lo fa di proposito, mi deve dare fastidio”.

Anche per questi motivi Antonella ha deciso di prendere le distanze: "Io voglio stare da sola". Inoltre la ragazza ha aggiunto: "Non voglio stare a contatto con una persona che quando mi vede in difficoltà si gira dall'altra parte".

Il parere di Antonino e di Andrea

Su quanto accaduto si sono espressi anche i due coinquilini Spinalbese e Maestrelli.

In particolare Antonino ha commentato: “Io li trovo surreali questi modi”. Mentre Andrea ha provato a far riflettere l’ex schermitrice e, di fronte alle sue lamentele, l'ha invitata a prendere una decisione per trovare una soluzione al suo rapporto con Edoardo: “Se non ti sta bene, parla”.