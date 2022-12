Luca Salatino ed Edoardo Donnamaria hanno discusso al Grande Fratello Vip 7. La causa scatenante è una battuta ironica del volto di Forum, il quale ha detto a Luca che suo padre gli ricorda Massimo Giletti.

La sera del 25 dicembre, Salatino ha deciso di fare presente al suo amico di non aver gradito la battuta su suo padre in un momento così delicato.

L'incontro tra Luca e il padre al GF Vip 7

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 19 dicembre, Luca Salatino ha ricevuto una sorpresa da parte di suo padre.

Il concorrente romano, in un momento di sfogo, ha descritto il genitore come una persona introversa che ha sempre avuto delle difficoltà ad esternare i suoi sentimenti: "Non mi ha mai dato una carezza".

Dopo la visita di papà Tonino, Luca è apparso visibilmente emozionato perché il padre è riuscito a dirgli per la prima volta "ti voglio bene", e lo ha fatto davanti a milioni di persone.

Terminata la sorpresa, Luca Salatino è stato circondato dall'affetto dei suoi compagni d'avventura. Edoardo Donnamaria, in questa circostanza, ha detto all'ex pugile che, secondo lui, il padre somiglia a Massimo Giletti.

Il confronto-scontro nella notte di Natale

La frase pronunciata da Donnamaria non è piaciuta a Salatino, il quale per alcuni giorni non ha rivolto la parola al coinquilino.

Il 25 dicembre, approffitando di un momento di svago, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di avere un confronto con Edoardo Donnamaria.

Dopo averlo raggiungo nel cortiletto, Luca ha spiegato che il suo malumore è legato alla battuta di Edoardo nei confronti di suo padre. Salatino ha aggiunto che, in quel momento emozionante, da un amico si sarebbe aspettato un abbraccio anziché dell'ironia. Per questo motivo, lo chef capitolino si è detto ferito.

Donnamaria ha cercato di fornire la sua versione dei fatti.

Ha riconosciuto di aver fatto una battuta in un momento inopportuno, ma al tempo stesso ha ribadito di non aver mancato di rispetto a nessuno perché non aveva alcuna intenzione di offendere.

Luca Salatino potrebbe lasciare il gioco

Durante la puntata serale del 26 dicembre, molto probabilmente i concorrenti che hanno iniziato il Grande Fratello Vip 7 a settembre dovranno prendere una decisione importante sul loro futuro.

Siccome il reality-show proseguirà ancora per diversi mesi, i vipponi dovranno decidere se continuare (rinnovando di fatto il contratto di partecipazione) o se lasciare il gioco.

Tra coloro che potrebbero abbandonare il programma potrebbe esserci Luca Salatino. Questi ha riferito a Davide Donadei di sentire troppo la mancanza della fidanzata Soraia.