Un posto al sole continua ad andare in onda con grande successo. Diverse le novità in arrivo durante le puntate che andranno in onda dal 2 al 6 gennaio su Rai 3. Il ritorno di Chiara ha mischiato le carte in tavola per Nunzio, che si è sempre più avvicinato ad Alice. Quest'ultima, nei prossimi appuntamenti, sarà la causa di una crisi tra il giovane e Chiara: la relazione clandestina rischierà di venire a galla. Lia, invece, inizierà a manipolare Diego per impossessarsi dei gioielli. Per Rosa arriverà una notizia per nulla piacevole.

Spoiler Un posto al sole al 6 gennaio: Nunzio si confronta con Alice

Alice si renderà conto di essere la causa di una crisi tra Nunzio e Chiara. Il giovane deciderà così di avere un confronto con la ragazza, che ha rischiato di far venire a galla la loro relazione clandestina. Mariella organizzerà la cena per festeggiare Capodanno, e proprio grazie a questa Cerruti e Castrese si ritroveranno insieme. Alberto scoprirà che Niko sta indagando sulla questione che riguarda i gioielli appartenuti alla famiglia di Lia. Proprio Lia cercherà in tutti i modi di manipolare Diego per entrare in possesso dei preziosi gioielli. Cerruti scoprirà che Bufalotto e Castrese sono la stessa persona, e ne rimarrà sorpreso.

La relazione tra Viola ed Eugenio sembrerà essere arrivata al capolinea. Viola si renderà conto di provare un forte interesse per Damiano. Clara si ritroverà in difficoltà a causa di Diego e Alberto. Quest'ultimo le confermerà di non aver rubato i gioielli; Diego, invece, le farà molta pressione: la ragazza dovrà decidere a chi credere.

Mariella si darà da fare per aiutare la nipote a frenare l'intraprendenza di Micaela con Samuel.

Trama Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio: Alice pensa di poter riconquistare Nunzio

Nunzio soffrirà per la separazione da Chiara. A complicare la situazione ci sarà Alice, convinta di avere ancora una possibilità. Proprio la ragazza prenderà una decisione molto drastica, che farà aumentare la preoccupazione di Marina.

Viola e Damiano, nelle scorse puntate, hanno collaborato per capire la verità sui malori di Rosa e Manuel. I due scopriranno che la fabbrica di giocattoli è implicata nella questione che riguarda i problemi di salute di Rosa e suo figlio. Viola e Damiano saranno in attesa del responso dell’Agenzia Dogane sui materiali utilizzati nella fabbrica di giocattoli, che potrebbero essere tossici.

Rosa riceverà una notizia inaspettata, che potrebbe mettere a repentaglio la sua vita e quella di Manuel. Per Serena arriverà una festa della Befana molto speciale, grazie a un bel gesto d'affetto da parte delle gemelle.