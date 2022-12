Terminata la 26^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 26 dicembre su Canale 5, Sarah Altobello è finita al centro delle polemiche per una presunta frase criptica pronunciata su Nikita Pelizon. Al momento delle nomination, la concorrente pugliese ha deciso di mandare al televoto la modella spiegando che viene cercata solamente per cose banali.

Che cos'è accaduto durante le nomination?

In settimana, Nikita e Sarah Altobello hanno discusso per via di un pettegolezzo riportato da Luca Onestini: quest'ultimo ha reso nota a Sarah una confidenza sul suo conto ricevuta dalla modella.

In puntata, è stato inevitabile lo scontro tra le due coinquiline. Di conseguenza, al momento delle nomination Sarah ha deciso di mandare al televoto Nikita. Per spiegare la motivazione Altobello si è lasciata scappare una frase criptica: "A proposito di smalto, mi servirebbe un solvente potente per cancellare ovviamente il suo sorriso". Stando alla segnalazione di alcuni utenti del web, la concorrente pugliese avrebbe proseguito la frase dicendo di voler cancellare il sorriso di Nikita.

Ovviamente, si tratta solo di una supposizione fatta dai telespettatori del Reality Show.

L’anno scorso Soleil venne cazziata malissimo perché paragonó Gianmaria ad uno scarafaggio che non muore nemmeno se usi l’acido. In questa Sarah Altobello dice queste parole verso Nikita. Nessuno parla. #gfvip @GiuliaSalemi93 pic.twitter.com/W1ejStDNvC — 𝓕𝓮𝓭𝓮𝓻𝓲𝓬𝓪 𝓲𝓷 𝓸𝓯𝓯 𝓹𝓮𝓻 ST19 (@icarvsplume) December 27, 2022

La reazione di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti hanno cominciato ad attaccare Sarah per la presunta frase pronunciata nei confronti della coinquilina.

Un utente ha riportato la presunta frase finita al centro delle polemiche e ha commentato: "Parole inaccettabili". Un altro telespettatore del Grande Fratello Vip 7 ha menzionato un episodio accaduto lo scorso anno al reality show: "Soleil fu criticata per aver paragonato Gianmaria ad uno scarafaggio che vive ancora dopo l'uso dell'acido.

Su Sarah nessuno dice niente". Un altro utente ha chiesto dei seri provvedimenti nei confronti di Altobello.

Va detto che la frase incriminata non è detto che sia stata pronunciata realmente. Un telespettatore, infatti, ha sostenuto che Sarah abbia detto di voler cancellare quanto accaduto con Nikita.

Nikita e Sarah ai ferri corti

Durante la vigilia di Natale c'è stato un acceso scontro tra Nikita e Sarah.

Tutto è partito da Luca Onestini: il concorrente ha informato Sarah che Nikita l'ha dipinta come un'arrampicatrice sociale. In replica, la modella ha precisato di avere solo riportato una sua sensazione dopo aver ascoltato la risposta di Altobello nel corso di un gioco: la showgirl avrebbe detto di essere stata un'arrampicatrice sociale in passato, poiché per ottenere la parte in un film sarebbe andata a cena da sola con il regista. Dal canto suo, Sarah ha accusato Nikita di essere gelosa della sua carriera.

Nel corso della 26^ puntata del Grande Fratello Vip le due concorrenti si sono confrontate, ma senza trovare un punto d'incontro.