Sarah Altobello è una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Attrice e modella, è famosa soprattutto per essere la sosia ufficiale di Melania Trump. Non è la sua prima volta in un reality show: ha già partecipato a L'Isola dei Famosi.

Qual è l'età di Sarah Altobello? Carta d'identità

Nome e cognome: Sarah Altobello

Luogo di nascita: Modugno (Bari)

Data di nascita: 3 aprile 1988

Età: 34 anni

Peso: 65 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Professione: attrice e modella

Segno zodiacale: Ariete

Cosa fa nella vita Sarah Altobello?

Sarah Altobello è famosa per essere la sosia ufficiale di Melania Trump.

La notorietà arriva quando entra nel cast di The Lady, la serie web prodotta da Lory Del Santo.

Successivamente inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione: inizialmente come valletta a Domenica In e poi come opinionista nei salotti televisivi di Canale 5, come Mattino 5 e Pomeriggio Cinque. Nel 2019 entra nel cast de L'Isola dei famosi e si classifica quarta.

I primi giorni nella casa

Sarah Altobello entra nella casa del Grande Fratello Vip con il suo carico di simpatia, dato anche dal suo modo di parlare dialettale. All'interno della casa ha un'alchimia con Attilio Romita, visto che entrambi hanno origini baresi, ma sta instaurando un bel rapporto anche con Pamela Prati.

I video dai social network

Proprio in merito al rapporto con Pamela Prati, l'attrice si è mostrata una sostenitrice della coppia Prati-Bellavia. Infatti ha consigliato alla nuova amica di procedere in questa storia passo dopo passo.

Sarah Altobello deve portare avanti i nostri diritti su questa coppia! Io mi fido di lei #Belprati pic.twitter.com/m3n4tIAxbe — ℕ𝕠 𝕋𝕖𝕒, ℕ𝕠 𝕊𝕙𝕒𝕕𝕖 🍵 𝘛𝘎𝘞 𝘌𝘳𝘢 (@seitrasparente) November 4, 2022

La reazione dei fan

I fan sui social hanno accolto con gioia l'ingresso di Sarah Altobello.

Per una fetta di pubblico potrebbe essere il personaggio perfetto per creare nuove dinamiche nella casa.

"Sarah Altobello personaggio pazzesco e non ce ne siamo ancora accorti", ha scritto un utente su Twitter.

"Sarah è il mio punto debole trash, io collasso ogni volta che apre bocca", ha scritto un altro utente sui social.

Sarah Altobello, il sogno di lavorare con Checco Zalone e altre curiosità

Sarah Altobello vorrebbe proseguire la sua carriera di attrice, magari debuttando nel mondo del cinema, e il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di lavorare in un film di Checco Zalone.

Lavora anche in radio e spesso partecipa come opinionista su Radio Norba, emittente locale del Sud Italia.

Tra le sue migliori amiche c'è Marina La Rosa, conosciuta proprio durante la sua esperienza a L'isola dei famosi.

Tutto quello che devi sapere

Sarah e la notorietà con The Lady

The Lady è stata una web serie definita "il capolavoro del trash". Grazie a una recensione scritta in chiave ironica su Vice, le visualizzazioni su YouTube sono cresciute in maniera vertiginosa. A questa serie ha partecipato anche un altro ex volto del Grande Fratello, Guendalina Canessa.

I sosia al Grande Fratello Vip

Sarah Altobello si presenta come la sosia ufficiale di Melania Trump, ma durante la puntata di Halloween un'altra protagonista del cast si è rivelata la perfetta sosia di Kim Kardashian: la voce del popolo web Giulia Salemi.