Luca Salatino si è ritirato dal Grande Fratello Vip 7. Al termine della 26^ puntata, in onda lunedì 26 dicembre su Canale 5, l'ex concorrente è tornato su Instagram con una dedica a tutti i suoi fan. Il diretto interessato ha ringraziato tutti per il sostegno ricevuto in questi mesi e ha invitato tutti a seguire sempre il cuore. Inoltre Luca ha ringraziato la famiglia e la donna della sua vita per essergli stata accanto in questi mesi.

Le parole dell'ex concorrente

Luca Salatino ha parlato dopo l'addio al Grande Fratello Vip a causa della mancanza della sua fidanzata.

Il diretto interessato nel corso di una conversazione con i suoi compagni d'avventura ha ammesso di essere arrivato al limite.

Una volta ufficializzato il suo ritiro, il concorrente è tornato attivo sui social. Tramite il suo profilo Instagram, Salatino ha ringraziato tutti coloro che in questi mesi lo hanno supportato. Il 30enne romano non ha nascosto che i mesi trascorsi all'interno del Grande Fratello Vip 7 siano stati difficili, ma pieni di emozioni. Poi ha aggiunto: "Fate sempre ciò che vi dice il cuore e che vi fa stare bene". Il giovane ha ringraziato la sua famiglia e la donna della sua vita per essergli stata accanto, nonostante la lontananza. Salatino ha mandato un forte abbraccio a tutti.

Infine l'ex concorrente ha fatto una richiesta ben precisa: "Ho bisogno di un po' di riposo". Dunque, non è chiaro se al momento l'ex tronista di Uomini e Donne sarà presente nello studio del Reality Show di Canale 5 o se rilascerà delle interviste.

Il percorso di Luca Salatino

Luca è entrato nella casa di Cinecittà lo scorso settembre.

In principio, il concorrente sembrava essere il principale favorito alla vittoria finale. Settimana dopo settimana all'interno del loft però Luca ha cominciato ad avere dei crolli emotivi a causa della mancanza della sua fidanzata. In seguito a un momento difficile, Soraia aveva deciso di mettere alle strette il fidanzato: se fosse rimasto nella casa non avrebbe più dovuto piangere.

In quel momento Salatino decise di restare in gioco ma, durante le festività natalizie, il 30enne ha iniziato nuovamente a sentire la mancanza dei suoi affetti.

Parlando con Davide Donadei, Luca aveva spiegato di essere fidanzato da sette mesi con Soraia di cui quattro trascorsi lontano per via della partecipazione al reality show. Nella 26^ puntata del programma, Signorini ha riferito ai telespettatori di aver fatto parlare Salatino con Maria De Filippi per convincerlo a restare, ma invano. Luca Salatino ha preferito abbandonare il gioco e tornare dalla sua fidanzata.