Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono una delle coppie di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia i due sono spesso soggetti ad alti e bassi, soprattutto legati alla gelosia di lui. Proprio in queste ultime ore, Antonella pare avere dimostrato del risentimento verso il compagno Edoardo, il quale le ha quasi imposto di allontanarsi da Antonino.

Il risentimento di Fiordelisi verso Donnamaria

Edoardo Donnamaria è sempre stato geloso di Antonino Spinalbese, questo perchè Antonella Fiordelisi, appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip, ha da subito dimostrato interesse per l’ex compagno di Belen.

Più volte, durante le loro litigate, Antonino è stato tirato in mezzo e anche la stessa Antonella ha più volte 'utilizzato' il parrucchiere come strumento di gelosia nei confronti di Donnamaria.

Nella serata di mercoledì 21 dicembre, Fiordelisi si trovava in cortile e, prima di andare a letto, in compagnia di Wilma e di Andrea Maestrelli, si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo rapporto sentimentale. Andrea ha raccontato che la propria compagna è una persona con un carattere deciso: in risposta, Antonella ha fatto riferimento al suo rapporto con Edoardo rivelando di aver trovato un nuovo equilibrio di coppia: “Mi dispiace però non riuscire ad avere il rapporto di prima con Antonino.

Io qui dentro sono poche le persone con cui parlo, lui per me è un amico”. Wilma ha dato ragione alla sua compagna d’avventura evidenziando come Edoardo la tenga troppo stretta a sé. Non resta dunque che attendere i prossimi giorni e capire se Antonella continuerà a vivere lontana da Antonino o se i due riprenderanno il rapporto di prima, mancando però di rispetto ad Edoardo Donnamaria.

Donnamaria geloso del nuovo entrato Andrea

In veranda con Luca Onestini e Nicole, Donnamaria ha chiesto con chi stesse parlando la sua metà. Oriana ha fatto presente come Antonella stesse scambiando delle chiacchiere con il nuovo entrato Andrea, suscitando una nuova gelosia del volto di Forum. Nicole dal canto suo ha rivelato di non trovarci nulla di male, dello stesso avviso Onestini: “Cosa sta facendo di male?

A me non darebbe fastidio”.

Donnamaria ha tuttavia continuato a mostrare il suo disappunto e a non approvare l’avvicinamento della sua dolce metà al nuovo arrivato. Non resta dunque che attendere la prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 26 dicembre, per scoprire se tra Edoardo ed Antonella ci saranno nuovi sviluppi.