A gennaio 2023 in Beautiful ci saranno nuovi risvolti in merito a Eric Forrester e ai suoi problemi intimi. Sarà Donna a risvegliare la virilità dell'ex marito con del miele, l'anziano però non riuscirà ancora ad avere rapporti con la moglie Quinn.

Intanto Sheila bacerà in pubblico Deacon, facendo credere a Hope e Finn che loro due sono una coppia.

Donna risveglia la virilità di Eric grazie al miele

Nelle puntate in onda a inizio 2023 su Canale 5, le cose per Eric Forrester saranno destinate a cambiare. Tutto accadrà nel momento in cui origlierà una conversazione tra le sorelle Logan e durante la quale, scoprirà che la sua ex moglie Donna è ancora innamorata di lui.

Eric sarà comunque deciso a salvare il proprio matrimonio con Quinn, nonostante i problemi intimi che ancora lo affliggono. Qualcosa di inaspettato per Forrester senior succederà proprio in queste nuove puntate, visto che la sua virilità si risveglierà proprio grazie a Donna e a un barattolo di miele. Infatti, leccando del miele dalle dita della ex moglie, Eric sentirà infatti uno strano risveglio.

Quinn intima a Donna di stare lontana da Eric: anticipazioni Beautiful

In Beautiful dunque, Eric penserà di aver risolto i suoi problemi di impotenza e correrà a casa da Quinn. Peccato che non riuscirà ad avere rapporti intimi con la moglie. Farà dunque cilecca. Cosa strana, sarai fatto che Eric si risveglierà per la seconda volta ancora con Donna, durante un loro abbraccio.

Donna alla fine, confesserà alle sorelle quanto accaduto con Eric.

Le sorelle Logan a questo punto, si convinceranno sempre più che l'impotenza di Eric non sia dovuta a lui ma a un calo di passione con Quinn. Per questo spingeranno Donna tra le braccia di Eric, convinte che sia la sorella la donna giusta per lui.

In seguito, proprio Quinn sentirà per caso Eric e Brooke parlare di quanto accaduto tra lui e Donna.

A questo punto Quinn non perderà tempo e affronterà Donna, mettendo in chiaro con lei il limite che non dovrà mai oltrepassare con Forrester senior.

Beautiful, trame inizio anno: Sheila e Deacon si baciano in pubblico

Nei nuovi episodi in onda il prossimo gennaio, i telespettatori assisteranno al nuovo piano che architetterà Sheila Carter.

La donna non si farà scrupoli per raggiungere il suo scopo è riuscirà a coinvolgere Deacon nel suo piano. I due infatti, si baceranno in pubblico, proprio sotto gli occhi di Finn e Hope. Sarà una mossa studiata ad hoc da Sheila, la quale farà credere a Finn e Hope che lei e Deacon sono una coppia. I due giovani saranno esterrefatti e, almeno inizialmente, faticheranno a credere che ciò sia vero.