Cos'è successo dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre 2022? Al centro dell'attenzione è finito Antonino Spinalbese che, al termine della diretta, ha ammesso di voler uscire dal gioco e ha lanciato un appello al pubblico affinché possa esaudire la sua richiesta.

Spazio anche alle vicende di Edoardo Donnamaria che, subito dopo l'ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha avuto un nuovo crollo emotivo per la situazione che si è venuta a creare con la sua fidanzata Antonella Fiordelisi.

Antonino vuole uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: caos dopo la puntata serale

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del GF Vip di questo sabato sera non sono mancati i momenti di tensione e al centro dell'attenzione è finito il giovane Antonino Spinalbese.

Dopo aver conquistato l'immunità per diverse settimane, l'ex fidanzato di Belen è finito al televoto che, nel corso della prossima puntata serale del 19 dicembre, porterà all'eliminazione di un concorrente.

Antonino, chiacchierando con altri suoi compagni di gioco, ha ammesso di essere ormai stufo del gioco e di voler uscire al più presto dalla casa.

Per tale motivo, Antonino ha lanciato un appello al pubblico, speranzoso del fatto che potessero accogliere la sua richiesta e farlo fuori dal cast di questa settima edizione.

'Pubblico odiatemi', Antonino vuole lasciare il cast del GF Vip

"No, non mi dispiace assolutamente essere finito in nomination. Pubblico odiatemi", ha dichiarato Antonino subito dopo la puntata serale di questa settimana.

"Sono felicissimo di essere andato in nomination", ha aggiunto ancora l'ex fidanzato di Belen chiedendo poi al pubblico da casa di votare contro di lui a questo televoto che porterà a un nuovo eliminato definitivo dal cast del reality show.

Gli spettatori e fan del GF Vip accoglieranno la sua richiesta? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata serale di lunedì 19 dicembre.

Edoardo scoppia in lacrime per Antonella: cos'è successo dopo la puntata del GF Vip

E poi, ancora, al termine dell'ultima puntata serale del GF Vip 7 c'è stato spazio anche per lo sfogo amaro di Edoardo Donnamaria che si è ritrovato in lacrime per Antonella.

Il giovane volto di Forum si è isolato dal resto gruppo dopo l'ennesimo scontro in diretta con la sua fidanzata e, raggiunto dalla stessa Antonella, ha ammesso di non stare bene.

"In questi giorni sono stati malissimo. Io qua dentro senza di te non riesco a starci", ha aggiunto Edoardo Donnamaria in lacrime chiedendo poi ad Antonella quale fosse il sentimento che, ad oggi, sente di provare nei suoi confronti.

"Io non tornerò a essere quella di prima", ha sentenziato Fiordelisi dopo il confronto con colui che sembrerebbe essere il suo ex fidanzato.