Federica Aversano torna nel mirino del suo ex corteggiatore Federico Breschini dopo l'addio a Uomini e donne. Da circa un mese ormai, l'ex tronista campana ha scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, rinunciando così anche alla scelta finale in studio.

Un addio a tutti gli effetti quello di Federico che, in trasmissione, aveva ammesso di non essere ancora pronta per innamorarsi e intraprendere una nuova storia d'amore dopo la fine della sua frequentazione con Matteo Ranieri.

Tuttavia, il suo ex pretendente Federico, non ha nascosto che gli piacerebbe poter "tornare all'attacco" e avere un nuovo confronto con la tronista fuori dallo studio televisivo.

Federica Aversano nel mirino del suo ex corteggiatore dopo U&D

Nel dettaglio, Federica Aversano è stata una delle protagoniste di questa stagione di Uomini e donne: la produzione le aveva dato la possibilità di rimettersi in gioco dopo la fine del suo percorso come corteggiatrice di Matteo Ranieri ma, alla fine, qualcosa è andato storto.

Federica ha lasciato il trono senza fare una scelta: in studio non è scattata la scintilla con nessuno dei suoi pretendenti, motivo per il quale ha preferito uscire di scena senza fare alcun tipo di scelta finale.

Tra i vari pretendenti che hanno ricevuto questa "doccia gelata", vi era il giovane Federico Breschini che in queste ore è tornato a parlare in una intervista concessa a "Mondo Tv 24", in cui ha svelato che gli piacerebbe poter avere un nuovo confronto con lei.

'Farei tutto uguale', la confessione di Breschini su Federica

Federico ha ammesso che, alla luce di come è andato il percorso di Federica a U&D, non si pente di nulla malgrado le critiche che ha ricevuto in trasmissione.

"Il mondo è bello perché è vario. Magari non sono stato capito, però è normale", ha dichiarato Breschini.

"Farei tutto uguale, anche perché sennò non sarei io", ha aggiunto ancora Federico tracciando un bilancio della sua esperienza vissuta in questi mesi nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

'Avrei voluto cercarla fuori, ci sto pensando ancora', l'ex corteggiatore di Federica spiazza dopo U&D

E, a distanza di un po' di settimane dall'addio al trono di Federica Aversano, Federico non ha nascosto che gli piacerebbe poter avere un nuovo confronto con la ragazza, questa volta però lontani dai riflettori e quindi dalle telecamere.

"Avrei voluto cercarla fuori. Ci sto pensando ancora se cercarla oppure no", ha dichiarato Breschini aggiungendo al tempo stesso di avere paura di essere frainteso.

L'ex corteggiatore, infatti, teme che questo suo gesto nei confronti di Federica Aversano, possa essere visto come quello di una persona alla ricerca di visibilità e notorietà mediatica.