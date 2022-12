L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 è confermato per lunedì 12 dicembre: le anticipazioni di questa nuova puntata serale del reality show rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo concorrente.

Occhi puntati anche sul ritorno di un ex vip di questa settima edizione che, dopo la squalifica dal gioco, avrà la possibilità di rimettersi in gioco anche se temporaneamente: Ginevra Lamborghini.

Riccardo Fogli nuovo concorrente: anticipazioni Grande Fratello Vip del 12 dicembre

Nel dettaglio, l'appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip è confermato per la serata di lunedì 12 dicembre, quando dalle ore 21:40 circa, andrà in onda una nuova puntata con la conduzione di Alfonso Signorini.

Tanti i colpi di scena che terranno banco nel corso di questa diretta, dove ci sarà spazio per l'arrivo in casa di un nuovo concorrente. Trattasi di Riccardo Fogli, cantante che fu anche fra i fondatori dei Pooh, il quale ha accettato di mettersi in gioco nel reality.

Non è la prima esperienza con il genere reality show per Riccardo Fogli dato che, qualche anno fa, è stato tra i naufraghi di una delle edizioni de L'Isola dei famosi in onda su Canale 5.

Il ritorno di Ginevra dopo la squalifica: anticipazioni Grande Fratello Vip 12 dicembre

Le anticipazioni di questa nuova puntata serale in onda il 12 dicembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno nella casa del GF di Ginevra Lamborghini.

La concorrente venne squalificata a inizio ottobre dopo il caso Marco Bellavia: alcune sue parole furono ritenute gravi, al punto da spingere gli autori del reality show a procedere con l'espulsione dal cast di questa settima edizione.

Ebbene, a distanza di oltre due mesi, gli autori del reality show hanno scelto di concedere a Ginevra la possibilità di rimettere piede all'interno della casa di Cinecittà, anche se per solo una settimana.

Antonino ritrova Ginevra: anticipazioni GF Vip

La concorrente varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà il prossimo lunedì 12 dicembre e, a quel punto, sarà curioso scoprire quale sarà la reazione di Antonino Spinalbese. I due, nel corso delle settimane vissute insieme all'interno della casa del Grande Fratello, avevano stretto un rapporto di amicizia particolare.

Attualmente, però, Antonino si è avvicinato alla concorrente Oriana, con la quale ha vissuto alcuni momenti di intimità all'interno della casa.