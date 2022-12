Tanti colpi di scena avverranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a dicembre negli Usa. Gli spoiler della soap opera segnalano che non solo Ridge lascerà Los Angeles, ma Deacon Sharpe tornerà a infrangere la legge per aiutare Sheila Carter a fuggire dalla polizia, ma non senza conseguenze. Finn, infatti, inizierà a dubitare di lui.

Beautiful, anticipazioni: Steffy informa Baker che Sheila è viva

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le prossime puntate in onda attualmente in America segnalano che Hope e Steffy saranno protagoniste di un ennesimo scontro, nonostante la guerra tra Brooke e Taylor si sia in qualche modo raffreddata.

Le due donne si affronteranno in merito al dramma avvenuto alle nozze tra Ridge e la dottoressa Hayes, a causa di un complotto organizzato da Thomas. Una lite che diventerà sempre più aspra, tanto che sarà necessario l'intervento di Liam per riportare la calma tra le due donne.

Ci saranno brutte notizie per Sheila Carter, interpretata dall'attrice Kimberlin Brown.Steffy incontrerà il tenente Baker, al quale farà un'importante confessione: la sua diabolica suocera non è stata sbranata dagli orsi, ma è viva e vegeta. Per questo motivo la caccia alla criminale tornerà a essere teatro delle prossime puntate.

Deacon compie un ultimo gesto criminale per salvare la madre biologica di Finn

Nelle puntate americane di Beautiful, che saranno trasmesse a dicembre sulla Cbs, Sheila non aspetterà che le autorità arrivino alla sua porta per portarla in carcere.

La donna sarà costretta a pianificare una nuova fuga, se non vorrà passare dei brutti momenti.

Dato che l'interprete del personaggio è attualmente sotto contratto, è facile pensare che Sheila non svanisca nel nulla. Per questo motivo si presuppone che la madre biologica di Finn possa usare i suoi travestimenti per evitare l'arresto.

La criminale potrà contare sull'aiuto di Deacon. Il padre di Hope, infatti, commetterà un ultimo atto delinquenziale pur di salvare Sheila, ma l'uomo riuscirà a farla franca riguardo il suo favoreggiamento dinanzi alla polizia?

Finn inizia a sospettare del padre di Hope

I portali annunciano che l'aiuto di Deacon a Sheila non sarà senza conseguenze.

Alcuni personaggi inizieranno a sospettare che il padre di Hope sappia più di quello che lascia intendere a proposito della fuga di Carter. Difatti Finn si unirà con Steffy Forrester Jacqueline MacInnes Wood), Liam (Scott Clifton) e sua moglie mentre discuteranno sulla situazione venutasi a creare con la sua madre biologica.