Continua il tira e molla tra Oriana e Antonino nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante il concorrente abbia ribadito più volte che non intende frequentare Marzoli perché non la vede come sua possibile fidanzata, lei non molla e l'altra notte ha cercato un riavvicinamento con un massaggio a letto. Terminate le coccole a Spinalbese, la ragazza ha fatto una confessione che ha scatenato i telespettatori: l'influencer ha informato Sarah di avere un ritardo del ciclo.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Quando mancano pochi giorni a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, tra Oriana e Antonino sembra essere tornato il sereno.

Anche se hanno un po' discusso nel pomeriggio del 1° dicembre, i due concorrenti hanno deciso di ripartire da zero e accantonare le tensioni del recente passato. La ragazza, in particolare, ha cercato più volte un contatto con Spinalbese, che però ha acconsentito solamente ad avere con lei un rapporto d'amicizia e di rispetto tra le mura della casa più spiata d'Italia.

Marzoli, però, ha chiesto e ottenuto di poter fare un massaggio a letto al suo ex: le telecamere del reality-show, infatti, hanno indugiato per quasi un'ora sulle coccole che la venezuelana ha fatto al parrucchiere prima di andare a dormire (ognuno per conto proprio e non insieme come è successo qualche settimana fa).

Le parole che stupiscono il pubblico del Grande Fratello Vip

La notizia più spiazzante, però, non è quella del lungo massaggio che Oriana ha fatto ad Antonino la notte scorsa: da qualche ora, infatti, gli spettatori del Grande Fratello Vip stanno commentando un Gossip che hanno captato i più attenti guardando la diretta su Mediaset Extra.

Dopo aver salutato Spinalbese, l'influencer ha raggiunto l'amica Sarah e le ha confidato: "Ho un ritardo".

Sono bastate queste poche parole per dare il via a pareri sia seri che ironici su una possibile dolce attesa della concorrente della settima edizione del reality-show. "In che senso Oriana ha un ritardo?", "Il sogno di Sonia di una gravidanza nella casa, si fa sempre più vicino", "Bruganelli in un'intervista ha detto che le sarebbe piaciuto vedere partorire in casa una donna, adesso Oriana ha un ritardo ed è andata in bagno a fare il test con Sarah", questi sono alcuni dei pensieri che i fan hanno espresso su Twitter in merito alla confidenza che Marzoli ha fatto tra le mura di Cinecittà.

Nessun ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip

Quello che sta circolando in rete nelle ultime ore sulla venezuelana, è solamente un gossip che non ha ancora trovato riscontri nella realtà: la ragazza ha solo informato Sarah di avere un ritardo e molti spettatori hanno subito pensato a una possibile gravidanza. Per loro stessa ammissione, infatti, Oriana e Antonio hanno avuto dei rapporti intimi sotto le coperte, quindi è normale che una parte del pubblico abbia collegato le due cose ipotizzando una dolce attesa dell'influencer.

A far sorridere alcuni fan del Grande Fratello Vip, è anche il fatto che attualmente Spinalbese non ha intenzione di avere una storia d'amore con Marzoli, anzi ha fatto il nome di Ginevra Lamborghini quando ha descritto la sua donna ideale tra le tante concorrenti alle quali si è avvicinato da quando è recluso tra le mura di Cinecittà.

Oriana, però, sembra non voler mollare la presa e l'altra sera ha cercato di "sedurre" l'ex con un massaggio poco prima di dormire. Quando ha sentito i compagni prenderlo bonariamente in giro per il nuovo riavvicinamento alla coinquilina, Antonino ha subito precisato che sono solo amici.