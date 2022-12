Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà un colpo di scena: Gloria e Veronica si scontreranno. Un personaggio, non ancora rivelato, assisterà alla scena e si preoccuperà per quanto accaduto, mentre un'altra persona, al momento ignota, si arrabbierà e cambierà i suoi piani.

Secondo una teoria Stefania potrebbe venire a sapere della lite fra sua mamma e Zanatta e potrebbe anche decidere di non partire più per gli Stati Uniti, rinunciando a trasferirsi a Washington con Marco.

Il Paradiso delle signore: Gloria affronta Veronica

Nel dettaglio, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, le acque a casa Colombo non si saranno ancora calmate.

Veronica continuerà a essere contraria alla presenza di Gloria nella vita di Ezio e darà un ultimatum al suo compagno.

Come prova d'amore la mamma di Gemma vorrà che il suo fidanzato rinunci al denaro di Moreau per avviare la sua attività imprenditoriale. A quel punto, il papà di Stefania entrerà in crisi, non sapendo se accettare l'aut aut di Veronica o continuare a inseguire i propri sogni. Così Gloria tenterà di mediare e vorrà fare capire a Zanatta che le sue sono buone intenzioni, senza un secondo fine. Sarà così che Moreau affronterà Veronica e le due donne discuteranno.

Il Paradiso delle signore: Veronica discute con Gloria, Stefania potrebbe vedere la scena

Veronica e Gloria avranno un duro scontro.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che Moreau troverà un "muro" di fronte e non avrà possibilità di fare sentire le sue ragioni. Al momento non è chiaro dove si svolgerà la discussione fra le due, ma intanto trapela che qualcuno, non ancora rivelato, assisterà alla scena e si preoccuperà, mentre un altro personaggio, attualmente ignoto, quando scoprirà cosa è accaduto si arrabbierà.

Pertanto potrebbe essere ipotizzabile che Stefania possa scoprire quanto successo e rimanere turbata per la rottura dell'equilibrio familiare.

Dopo la lite fra Veronica e Gloria, Stefania potrebbe non partire

Insomma, secondo una teoria (quindi non in base alle anticipazioni ufficiali di quel che andrà in onda) sarebbe ipotizzabile che Stefania, finora intenzionata a trasferirsi a Washington col fidanzato Marco Di Sant'Erasmo, possa arrivare a cambiare idea, preferendo rimanere a Milano, per stare accanto ai suoi familiari, in un momento molto delicato.