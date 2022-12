La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre non è stata assolutamente facile per due concorrenti: Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Le due hanno fatto i conti e hanno risposto alle cattiverie dette, durante la settimana, in merito alla concorrente Micol Incorvaia. Subito dopo la puntata, Wilma e Patrizia hanno avuto un crollo emotivo, ripetendo più volte di aver fatto una pessima figura in diretta nazionale.

Nei giorni seguenti le due donne paiono essere arrivate ai ferri corti anche fra loro.

Wilma e Patrizia, amicizia al capolinea

Nella mattinata di martedì 29 novembre Patrizia Rossetti si è recata in cucina per avere il supporto della sua amica Wilma Goich.

In questa circostanza Patrizia ha visto la cantante molto nervosa e quando ha cercato il suo aiuto, lei ha risposto dicendo: “Ce l’ho con me stessa, non è una giornata giusta per me e non voglio parlare, sono avvelenata".

La cantante ha poi aggiunto di essersi resa conto di aver sbagliato a pronunciare quelle frasi su Micol Incorvaia e che, nonostante non fosse successo nulla di grave, non è contenta di quanto ha detto. Wilma ha poi spiegato di averci riflettuto molto a quanto successo e si è resa conto di aver fatto una pessima figura e pertanto è scoppiata a piangere, per poi concludere il discorso dicendo che non le frega più niente e di non voler parlare con Patrizia, in quanto non è giornata e non se la sente, intimando poi alla Rossetti di smetterla di forzarla a parlare.

Rossetti non ha preso bene lo sfogo della cantante ed ha sbottato dicendo: “Tu ce l’hai con me, sei egoista". Patrizia ha spiegato a Wilma di aver bisogno del suo supporto e che così facendo sta dimostrando un grande egoismo. Subito dopo il confronto con Wilma, Patrizia si è sfogata con Sarah Altobello, spiegandole l’accaduto.

Rossetti ha detto che non le è piaciuto l’atteggiamento della Goich e che non è stata giusta nei suoi confronti perché lei è stata vittima di Wilma, la quale ogni volta che passava Micol con Daniele, non perdeva occasione di fare battute contro di loro.

Nuova lite tra Goich e Rossetti

Nella serata di mercoledì 30 novembre, tra Patrizia e Wilma è successo un nuovo litigio.

Tutto è avvenuto quando Rossetti era tra le braccia di Luca Salatino e Goich, passando e vedendo i due avvinghiati ha detto: “Soraia è fortunata, però qui c’è chi si imbuca”.

Immediatamente Patrizia Rossetti ha sbottato dicendo alla cantante di smetterla di provocarla e consigliandole di farsi i fatti suoi in quanto l'intenzione di Patrizia non è quella di infastidire Soraia o di immischiarsi nella relazione di Luca. La regina delle televendite ha poi chiesto a Wilma di lasciarla in pace e di evitare di dire cavolate.