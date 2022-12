Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del 2023, dove ci sarà spazio per la messa in onda di nuove serie tv in prima visione assoluta.

Spazio in primis al ritorno di Che Dio ci aiuti 7, la popolarissima fiction con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi che tornerà in onda con un nuovo ciclo di puntate inedite.

Per quanto riguarda, invece, Il Paradiso delle signore 8 al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Rai su quello che sarà il destino della soap nella stagione 2023/2024.

Torna Che Dio ci aiuti 7: cambio programmazione Rai 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per il 2023 riguarderà in primis il genere fiction televisive in prima serata. Tra i titoli in calendario a partire dal prossimo gennaio, spicca Che Dio ci aiuti 7, la storica serie televisiva con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi.

Un appuntamento che, quest'anno, tornerà in onda con un bel po' di novità dato che ci sarà spazio per l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci dal cast della fiction: l'attrice ha scelto di "farsi da parte" dopo essere stata per anni una delle colonne portanti di questa serie campione di ascolti.

E, al suo posto, ci sarà spazio per l'arrivo di Francesca Chillemi come nuova protagonista indiscussa: dopo il successo di quest'anno con Viola come il mare, l'attrice sarà impegnata con un nuovo ruolo dal protagonista assoluta in una serie Rai.

Cuori 2 confermata in prime time: cambio programmazione Rai 2023

E poi ancora, tra le novità della programmazione Rai del 2023, spicca anche il ritorno della serie televisiva Cuori 2, con protagonista Pilar Fogliati.

La messa in onda del secondo capitolo composto complessivamente da sei appuntamenti, è prevista a partire dal prossimo autunno 2023 ma, in queste settimane, si stanno già girando le scene che andranno a comporre le nuove puntate della fiction.

Per quanto riguarda, invece, la messa in onda de Il Paradiso delle signore, al momento la soap è confermata con la settima stagione fino al prossimo maggio 2023.

Il Paradiso delle signore 8 in bilico: cambio programmazione Rai 2023

Tuttavia, per quanto riguarda il futuro della soap e quindi le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8, non vi sono ancora delle conferme certe.

La Rai, infatti, non si è ancora espressa ufficialmente su quello che sarà il destino della soap campione di ascolti della fascia pomeridiana.

Ad oggi, quindi, non ci sono conferme certe al 100% sul futuro de Il Paradiso delle signore 8: il destino della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi apparirebbe così in bilico ma, alla luce proprio degli ottimi ascolti, sembrerebbe difficile pensare che la Rai possa lasciarsi scappare un prodotto del genere.