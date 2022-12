Il Paradiso delle signore sbarca a Ballando con le stelle [VIDEO] 2022: ma quali sono gli attori che parteciperanno allo show di Milly Carlucci e quali, invece, quelli che non ci saranno?

Nel corso della serata di sabato 17 dicembre, le porte dello show campione di ascolti del sabato sera si apriranno per poter accogliere alcuni dei protagonisti della soap più amata del momento. Tra questi spicca il nome di Emanuel Caserio, l'attore che veste i panni del giovane Salvatore Amato.

Chi c'è de Il Paradiso delle signore 7 a Ballando con le stelle

Nel dettaglio, per la prima finale di Ballando con le Stelle in programma sabato 17 dicembre, Milly Carlucci ha scelto di puntare sui protagonisti de Il Paradiso delle Signore 7 come ballerini per una notte.

In un primo momento era stato annunciato l'intero cast della soap opera ospite nello show di punta del sabato sera autunnale di Rai 1, ma così non sarà.

Complessivamente, infatti, saranno 8 i protagonisti de Il Paradiso delle signore che si metteranno in gioco per conquistare il "tesoretto" che servirà poi a graziare una delle coppie in gara. Sulla pista di Ballando con le stelle scenderanno: Emanuel Caserio, alias Salvo Amato, Pietro Masotti ossia Marcello e Pietro Genuardi, l'attore che veste i panni di Armando.

Quali attori de Il Paradiso 7 non saranno a Ballando con le stelle del 17 dicembre

Saranno presenti anche Massimo Poggio, alias Ezio Colombo, Clara Danese che veste i panni di Elvira nella soap, Chiara Russo ossia l'interprete di Maria, Lucrezia Massari e Valentina Bartolo, rispettivamente Flora e Veronica nella soap.

Gli appassionati de Il Paradiso delle signore 7, quindi, non troveranno in pista Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, ossia gli attori che interpretano Vittorio Conti, Umberto Guarnieri e la contessa Adelaide. In attesa di vedere gli attori protagonisti della soap opera scendere in pista per Ballando con le stelle, il ritorno in tv delle nuove puntate è stato decisamente positivo dal punto di vista auditel.

Nessuno stop per la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 a Natale 2022

La media delle puntate trasmesse in questi giorni è stata di circa 1,8 milioni di spettatori pari a uno share del 19%, con picchi che hanno toccato anche il 22% durante la messa in onda. Il pubblico della soap opera, quindi, è tornato in massa a seguire le vicende di Vittorio Conti, Umberto Guarnieri e tutti gli altri protagonisti che popolano il grande magazzino milanese.

E, quest'anno, i fan potranno ritenersi fortunati dato che la Rai ha scelto di non sospendere le puntate durante il periodo natalizio: Il Paradiso delle signore sarà regolarmente in onda per tutto il mese di dicembre e durante le prima settimana di gennaio 2023.