Che cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 15 dicembre 2022 in onda su Rai 1? Le anticipazioni si concentrano su Marco e Stefania, pronti a partire per l'America. Tuttavia, la pesante situazione a casa Colombo rischia di vanificare il loro sogno.

Nel frattempo, Adelaide riceve una lettera inaspettata che la manderà ulteriormente in crisi, dopo che il suo cuore è a pezzi per aver scoperto che Flora e Umberto si sono fidanzati ufficialmente e che hanno intenzione di sposarsi. Ad oggi, l'unica persona che riesce a farla sentire importante è Marcello.

Tuttavia, qualcosa sta per cambiare per sempre.

Il Paradiso delle signore 7 puntata di giovedì 15 dicembre 2022

Clara continua a essere pressata affinché partecipi alla gara in bicicletta, ma la Venere non ne vuole proprio sapere. Come sempre, le abili doti di persuasione di Armando si riveleranno vincenti e la giovane cambierà idea.

Il rapporto tra Vittorio e Matilde è sempre più stretto e i due hanno modo di confrontarsi sulle rispettive situazioni sentimentali. La bella Frigerio non riesce ancora a liberarsi dall'ombra del marito Tancredi - che preso arriverà a Milano - mentre Conti è sconvolto dopo la richiesta da patte di Marta di annullare il loro matrimonio.

Stefania si confida con Irene: Il Paradiso delle signore trama 15 dicembre

La situazione a casa Colombo è critica, nonostante Veronica abbia provato a fare un piccolo passo avanti nei confronti di Ezio. Nonostante ciò, lo scontro con Gloria la turba ancora profondamente, angosciata dal fatto che possa entrare di nuovo nelle loro vite.

Stefania trova una buona confidente nell'amica Irene, raccontandole che cosa sta passando. Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore la giovane Colombo le confesserà di non essere sicura di partire con Marco, vista la situazione.

Marco pronto a un sacrificio d'amore: spoiler Il Paradiso delle signore del 15 dicembre

Adelaide riceve una lettera da parte di Ludovica, che annuncia il suo ritorno a Milano. Non volendo perdere le attenzioni di Marcello, la Contessa decide di non informarlo, almeno per il momento, presentandosi a testa alta al Circolo, nonostante i pettegolezzi.

Intanto, Marco viene a sapere della confusione che si è creata a casa Colombo. Per lui Stefania è molto più importante del lavoro e così è pronto a rinunciare al lavoro in America. Non si trasferirà senza la sua fidanzata, come le aveva promesso.

Appreso ciò, Veronica capisce di aver esagerato e nella puntata de Il Paradiso delle signore del 15 dicembre proverà a fare un passo avanti verso Ezio per permettere a Stefania di partire serena senza rinunciare al sogno della sua vita.