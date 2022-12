Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 potrebbero essere caratterizzate dal ripristino degli scontri e dei momenti di tensione tra Stefania, Gemma, Gloria, Veronica ed Ezio.

I colpi di scena non mancheranno, dato che il dottor Colombo si ritroverà in una posizione delicata e al tempo stesso scomoda, dopo essere stato messo in discussione dalla sua promessa sposa Veronica per questioni legate a Gloria.

A tal proposito Gemma potrebbe prendere in mano le redini della situazione, attuando l'ennesima vendetta spietata contro Stefania e sua mamma.

Ezio diviso tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso 7

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Gloria deciderà di aiutare Ezio ad aprire la sua impresa.

La mamma di Stefania intenderà mettergli a disposizione una ingente somma di denaro per permettergli di realizzare il suo sogno e aprire la sua ditta con la quale potrà finalmente liberarsi dal lavoro dipendente.

Una proposta che Ezio accoglierà nel migliore dei modi, mentre la sua promessa sposa Veronica lo metterà duramente alle strette.

La mamma di Gemma metterà l'uomo di fronte a una scelta: collaborare con la sua ex moglie oppure tenere in mano le redini del loro rapporto.

Ezio e Veronica ai ferri corti: anticipazioni Il Paradiso 7

Un "velato ricatto" che spingerà Gloria ad agire in prima persona: la donna affronterà Veronica "faccia a faccia" e tra le due ci sarà un durissimo scontro.

A seguire in casa Colombo ci sarà una pesante sfuriata anche tra Ezio e Veronica: la situazione tra i due assumerà una piega del tutto inaspettata, tanto che Stefania sarà particolarmente preoccupata per quanto sta accadendo.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Gloria deciderà di fare un passo indietro e ritirare la sua proposta per evitare di creare problemi a Ezio. Le anticipazioni rivelano tra Ezio e Gloria accadrà qualcosa di inaspettato.

Gemma mette in pericolo Stefania e Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Non si esclude che, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, Ezio possa scegliere di proseguire la sua collaborazione con Gloria e gettare all'aria la storia d'amore con Veronica.

L'uomo potrebbe rinunciare alla donna che voleva sposare per riprendere in mano le redini del suo legame con Gloria e in tal modo potrebbe scaturire nuovamente la rabbia di Gemma.

La ragazza, che già in passato aveva architettato un piano per far del male a Gloria, questa volta potrebbe arrivare a mettere in pericolo non solo Moreau, ma anche sua figlia Stefania e lo stesso Ezio Colombo.