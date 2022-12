Innumerevoli colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse ad inizio dicembre negli Usa. Le trame della popolare soap opera scritta dai fratelli Bell segnalano che Deacon Sharpe temerà che Sheila Carter (Kimberlin Brown) venga trovata dalla polizia dopo la sua fuga dal carcere avvenuta qualche mese prima. Steffy Forrester, invece, apparirà molto in ansia per suo marito Finn (Tanner Novlan) quando farà una scoperta incredibile.

Beautiful anticipazioni: torna Sanchez, Deacon minaccia di sfrattare Sheila dalla sua abitazione

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate americane trasmesse a dicembre sulla Cbs rivelano che l'attore Jeremy Ray Valdez tornerà nei panni dell'investigatore Sanchez. L'uomo, infatti, tornerà in scena dopo che, ad agosto, aveva annunciato ai Forrester della morte di Sheila, morta presumibilmente attaccata da un orso.

Intanto, Deacon riceverà una richiesta sorprendente da parte di una fonte inaspettata [VIDEO]. Liam oppure il detective Sanchez potrebbero contattarlo per chiedergli un favore. Fatto sta, che la richiesta porterà Sharpe a prendere una decisione molto importante per il suo futuro.

A tal proposito, il padre di Hope arriverà a minacciare Sheila, in quanto non avrà nessuna intenzione di finire nuovamente in arresto. L'uomo, infatti, avviserà la criminale di non uscire dal suo appartamento in quanto teme che venga scoperta dalla polizia. Per questo motivo, Sharpe minaccerà di sfrattare la madre di Finn, se non esegue i suoi ordini.

Steffy preoccupata dopo una scoperta di Finn

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, in programma ad inizio dicembre sulla Cbs e nel 2023 sui teleschermi di Canale 5, Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) apparirà molto preoccupata quando Finn la informerà di aver fatto una scoperta molto allarmante. Il bel dottorino, infatti, potrebbe scoprire che sua madre non è in realtà deceduta sbranata da un orso ma viva e vegeta sotto il tetto di Deacon.

Bill si prepara per una nuova battaglia

Nel frattempo, Bill (Don Diamont) esaminerà gli ultimi accadimenti avvenuti nella sua vita. Il magnate, infatti, si renderà conto che cercare di essere un uomo migliore non ha avuto molti benefici. Spencer crederà che tutti i suo sforzi gli abbiano portato solo dolore e umiliazione dopo essere stato rifiutato sia da Katie che da Brooke [VIDEO]. Per questa ragione, il padre di Liam indosserà nuovamente la sua collana a forma di spada, pronto per iniziare una nuova battaglia. Uno strano comportamento, che preoccuperà non poco suo figlio Liam, che chiederà di avere una spiegazione a riguardo.