Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato italiano, in merito alle puntate di mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio, anticipano che Irene non vorrà saperne di fare pace con Clara, nel frattempo nella mente del Commendatore Umberto si farà strada il sospetto che dietro l'acquisto di Palazzo Andreani ci sia la Contessa Adelaide. Elvira, in occasione dell'evento benefico, darà una mano a Salvo nella preparazione dei dolcetti, mentre Tancredi metterà sulle tracce di Vittorio e Matilde un investigatore privato.

Ezio sarà preoccupato della possibilità che la sua famiglia possa avere dei guai economici qualora non riuscisse ad avviare subito l'attività, nel frattempo Fiorenza informerà Ferdinando sugli ultimi affari messi in atto da Marcello.

Elvira aiuterà Salvatore nella preparazione dei dolci per l'evento benefico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per gli episodi del 4 e 5 gennaio rivelano che Irene, dopo aver appreso che Clara ha retto il gioco ad Alfredo, non vorrà sentirne di fare pace con la commessa.

L'acquisto di Palazzo Andreani da parte di Marcello suonerà strano alle orecchie del Commendatore Umberto, il quale inizierà a sospettare che tale affare sia stato imbastito dal cameriere col sostegno della contessa Adelaide.

L'evento di beneficenza per l'orfanotrofio coinvolgerà anche la Caffetteria, la quale dovrà occuparsi di preparare i dolci per l'occasione. Vista l'ingente mole di lavoro sulle spalle di Salvatore, Elvira deciderà di aiutarlo in cucina.

Vittorio, successivamente, rivelerà a Roberto di avere delle difficoltà a stare lontano da Matilde, specialmente dopo che il piccolo Adelmo sembrerà averli legati ancora di più.

Conti e Frigerio, però, non saranno ancora a conoscenza del fatto che Tancredi ha ingaggiato un investigatore privato per osservare le loro mosse.

Alfredo e Irene si riavvicineranno

Elvira chiederà aiuto a Maria, Clara e Irene per la preparazione dei dolci per l'evento benefico, nel frattempo Vittorio organizzerà una sorpresa per il piccolo Adelmo in occasione dell'Epifania.

Nel corso della festa della Befana, inoltre, ci sarà un riavvicinamento tra Alfredo e Irene, i quali torneranno per qualche attimo bambini.

Teresio nutrirà il timore di non riuscire ad avviare l'attività nei tempi stabiliti e tale eventualità, come spiacevole conseguenza, metterebbe la sua famiglia in gravi guai finanziari.

Fiorenza, invece, illustrerà a Ferdinando le ultime mosse messe in atto da Marcello riguardo la sfera degli affari.

Tancredi farà presente a Umberto le ultime novità scoperte dall'investigatore privato.