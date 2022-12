Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 del 2023 potrebbero essere caratterizzate dal ritorno in scena di Agnese, assente ormai da un bel po' di tempo. La donna si era allontanata da Milano per trasferirsi a Londra da sua figlia, dopo che quest'ultima aveva scoperto che la sua prima gravidanza rischiava di prendere una brutta piega.

Da quel momento in poi Agnese non è più rientrata a Milano ma, stando alle parole rivelate dall'attore Pietro Genuardi, presto potrebbe ritornare in città e non si esclude che la donna possa mentire al suo amato Armando.

Agnese pronta a tornare nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023?

Nel dettaglio, l'uscita di scena dal cast de Il Paradiso delle Signore 7 di Agnese comincia a farsi sentire e alcuni tra gli appassionati della soap opera, si chiedono quando ci sarà il suo rientro.

La donna aveva scelto di lasciare il suo incarico al magazzino e la sua amata famiglia per trasferirsi a Londra e stare al fianco di Tina, alla prese con una gravidanza complicata. I medici le avevano consigliato il riposo assoluto e di non fare sforzi così da evitare di compromettere la vita del bambino che porta in grembo.

Agnese riapproda al Paradiso dopo la nascita del figlio di Tina?

Di conseguenza, Agnese da perfetta "mamma chioccia" ha scelto subito di trasferirsi a Londra e di stare al fianco della sua bambina in questo momento così delicato della sua vita.

Da quel momento in poi è calato il sipario sulla donna all'interno delle dinamiche del grande magazzino ma, ben presto, potrebbe ritornare in scena.

L'attore che veste i panni di Armando, in una nuova intervista al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, ha svelato che Agnese dovrebbe tornare al termine della gravidanza di Tina.

La donna, quindi, tornerebbe in città per dare l'annuncio della nascita del suo primo nipotino ma non si esclude che possa anche mentire al suo amato Armando.

Agnese potrebbe mentire ad Armando nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 2023

La nascita del figlio di Tina potrebbe spingere la donna a mettersi in contatto anche con suo padre Giuseppe, il quale era stato ripudiato da Agnese dopo aver scoperto che aveva avuto un'amante e un'altra figlia tenuta sempre segreta.

Giuseppe, quindi, potrebbe essere informato da sua figlia circa l'arrivo di questo bambino che, anche per lui, sarebbe il primo nipote in assoluto: di conseguenza potrebbe mettersi in viaggio per raggiungerla a Londra.

Di conseguenza, Agnese potrebbe aver rivisto suo marito Giuseppe durante il soggiorno dalla figlia ma potrebbe mentire ad Armando e tenergli nascosto questo segreto, per evitare di creare problemi e possibili dissidi in famiglia.

Ascolti sempre al top per Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

In attesa di scoprire come si evolverà il futuro di Agnese e quali saranno le novità che la vedranno protagonista dopo questo eventuale attesissimo ritorno in scena, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 continua ad essere vincente dal punto di vista Auditel.

La soap opera, nei mesi di messa in onda di questa stagione autunnale, ha confermato la sua forza sul pubblico del pomeriggio, conquistando una media che ha sfiorato la soglia dei due milioni di spettatori, con picchi che hanno raggiunto anche il 24% di share.