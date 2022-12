Il cavaliere di Uomini e donne, Armando Incarnato, si sfoga e racconta nuovi aspetti inediti della sua personalità. In particolar modo, l'avvicinarsi del periodo natalizio renderebbe triste il volto storico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Intervistato dal magazine del programma, il cavaliere napoletano ha ammesso che quest'anno sotto l'albero non vorrebbe trovare regali materiali bensì gesti d'affetto reali e sinceri.

Prosegue il percorso sentimentale di Armando Incarnato a Uomini e donne

Il percorso di Armando Incarnato prosegue nello studio di Uomini e donne anche se, gli ultimi anni, sono stati particolarmente complicati per il cavaliere napoletano che non è riuscito a trovare la sua anima gemella tra le varie protagoniste del parterre over.

Armando, però, non demorde e malgrado le "batoste" subite in studio, porta avanti la sua battaglia e spera di riuscire a trovare la donna della sua vita in trasmissione.

Intanto, con l'avvicinarsi del Natale, il cavaliere del trono over ha ammesso che per lui non è proprio un periodo facile e semplice da gestire.

'Mi è sempre mancato qualcosa', rivela il cavaliere di Uomini e donne trono over

"E' una festa che amo, ma che oggi mi mette tanta malinconia", ha svelato Armando aggiungendo che i ricordi della sua infanzia riaffiorano prepotenti nel suo cuore e, sebbene lui si sforzi di riuscire a crearne altri felici, proprio non ci riesce.

"Un regalo che mi sarebbe piaciuto ricevere e non ho mai ricevuto?

Sinceramente? Ho sempre avuto tutto ciò che desideravo e allo stesso tempo mi è sempre mancato qualcosa", ha ammesso Armando con estrema sincerità.

"A volte, a regali materiali avrei preferito una carezza, un ti voglio bene, un ci sono e ci sarò per sempre", ha sentenziato il cavaliere di Uomini e donne che a quanto pare soffrirebbe per la mancanza di gesti d'affetto concreti e sinceri.

Gli auguri speciali di Armando Incarnato per le amiche Ida Platano e Gemma Galgani

Nel corso di questa nuova intervista al magazine di Uomini e donne, Armando ha voluto spendere delle parole dolci anche nei confronti della sua amica speciale Ida Platano che, proprio nel corso delle ultime puntate di questa edizione del talk show, ha coronato il suo sogno d'amore con Alessandro.

Armando si augura che Ida possa essere felice e trascorrere delle giornate serene al fianco del cavaliere napoletano che ha saputo ridarle quel sorriso che aveva perso da tempo.

Non è mancato neppure un pensiero d'affetto nei confronti di Gemma Galgani, alla quale Armando ha augurato un Natale ricco di tutta la gioia e l'amore di cui ha bisogno per poter andare avanti.