Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 26 al 30 dicembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per l'ingresso in scena di Tancredi. Il marito di Matilde arriverà a Milano dopo che sua moglie aveva scelto di allontanarsi per un po' da lui e trasferirsi a Milano.

Spazio anche alle vicende della coppia composta da Roberto e Mario: i due, infatti, si ritroveranno a vivere una situazione socialmente rischiosa dopo aver iniziato la loro storia d'amore.

Tancredi e Matilde in guerra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 26-30 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 30 dicembre 2022, rivelano che Tancredi arriverà a Milano.

Il marito di Matilde arriverà in città e sarà pronto a riprendere in mano le redini del suo rapporto con la moglie, dopo che le loro strade si sono interrotte.

Il primo incontro tra Matilde e suo marito non sarà dei migliori. L'uomo apparirà a dir poco infastidito, perché ha scoperto che sua moglie ha prestato la sua immagine per una campagna pubblicitaria legata al grande magazzino di Vittorio Conti e non la prenderà per niente bene.

Il clima tra Matilde e suo marito continuerà ad essere particolarmente teso e la donna si ritroverà anche in crisi per quello che c'è stato con Vittorio, proprio pochi giorni prima che Tancredi arrivasse in città.

Vittorio teme Tancredi: anticipazioni Il Paradiso al 30 dicembre

Sta di fatto che, col passare dei giorni, Tancredi renderà chiara la sua intenzione: vuole restare a Milano per recuperare il rapporto con Matilde e tornare così ad essere la coppia di un tempo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 30 dicembre 2022, rivelano che Vittorio Conti si renderà conto della situazione e comincerà ad essere preoccupato.

Il proprietario del grande magazzino non potrà fare a meno di considerare Tancredi una sorta di nemico, consapevole del fatto che il suo legame speciale con Matilde potrebbe naufragare da un momento all'altro. Tuttavia, la parola finale, spetterà alla donna.

Roberto rischia con Mario: anticipazioni Il Paradiso 26-30 dicembre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 26 al 30 dicembre rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Roberto Landi.

Il suo legame con Mario Oradei diventerà sempre più importante e ormai, le persone che li conoscono, si renderanno conto che c'è qualcosa di tenero tra di loro.

Tra coloro che noteranno questo feeling speciale tra i due ragazzi vi è Gemma: la ragazza scoprirà che tra Roberto e Mario vi è un legame che va a di là della semplice amicizia. I due uomini si ritroveranno a vivere una situazione socialmente "pericolosa", che rischierà di metterli in pericolo proprio per questa storia d'amore che nell'Italia degli anni '60 era considerata "scandalosa".