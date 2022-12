Perché Amici 2022 non andrà in onda oggi, domenica 25 dicembre, su Canale 5? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi prosegue con successo in televisione ma, questo pomeriggio, non ci sarà una nuova puntata dalle 14 in poi sulla rete ammiraglia Mediaset.

Tuttavia, sui profili social della trasmissione, è stato già annunciato uno speciale natalizio previsto per oggi 25 dicembre, il quale però sarà visibile solo in streaming online su WittyTv.

Salta la puntata di Amici 2022 del 25 dicembre: il talent show non andrà in onda su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2022 non è previsto questa domenica 25 dicembre su Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi non andrà in onda sulla rete Mediaset per la consueta sosta natalizia che non prevede la messa in onda televisiva.

Il talent show, infatti, non sarà in onda questo 25 dicembre e anche il 1° gennaio 2023: la messa in onda riprenderà regolarmente dall'8 gennaio con il nuovo appuntamento dove ci saranno sfide dirette tra i concorrenti che proseguono il loro percorso all'interno della scuola più famosa del piccolo schermo televisivo.

Tuttavia, sebbene non sia prevista la messa in onda televisiva per questa giornata di Natale, ci sarà comunque uno speciale natalizio del talent show Mediaset.

Dove vedere lo speciale di Natale di Amici 2022

Come annunciato sui profili social della trasmissione di Maria De Filippi, questa domenica 25 dicembre è previsto uno speciale con protagonisti i ragazzi di questa ventiduesima edizione del talent show

Lo speciale prevede nuove esibizioni dei cantanti e ballerini di quest'anno, i quali potranno ricevere anche degli auguri speciali da parte dei fan che li stanno sostenendo e supportando in questa avventura.

Dove si potrà vedere lo speciale di Amici 2022? La messa in onda sarà visibile solo in streaming, sul sito web WittyTv, oppure attraverso l'applicazione omonima che permetterà ai telespettatori e appassionati del talent show, di poter vedere lo speciale natalizio direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza dover ricorrere al computer.

Ottimi ascolti per Amici 2022 su Canale 5: Maria De Filippi 'regina' della domenica pomeriggio

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del talent show di Maria De Filippi che, anche quest'anno, sta registrando ottimi ascolti in daytime.

La media delle puntate domenicali di Amici 2022 è di circa tre milioni di spettatori a settimana, con punte che hanno toccato anche il 25% di share.

La trasmissione ha sempre avuto la meglio su Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier, in onda nella stessa fascia oraria di Amici.