La serie televisiva Il Paradiso delle signore continua ad andare in onda anche nel periodo delle festività natalizie. Nella puntata che occuperà il palinsesto di Rai 1 il 3 gennaio 2023, come sempre a partire dalle ore 16:05 circa, Irene Cipriani (Francesca Del Fa) non la prenderà affatto bene quando scoprirà che il suo corteggiatore Alfredo Perico (Gabriele Anagni) si è allontanato da lei servendosi della complicità della sua amica Clara Boscolo (Elvira Camarrone).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 3 gennaio: Matilde sospetta che il marito abbia attuato una strategia

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nella settantaduesima puntata dello sceneggiato, in programmazione su Rai 1 martedì 3 gennaio, rivelano che Adelaide (Vanessa Gravina) dirà a Matilde (Chiara Baschetti) di non escludere il fatto che suo marito Tancredi (Flavio Parenti) possa essere cambiato veramente. Frigerio non darà retta all'opinione della contessa, dato che continuerà a dubitare del comportamento del consorte, sospettando addirittura che abbia adottato una strategia per tornare con lei e riportarla a Torino.

Nel contempo l'orfanello Adelmo, affidato in maniera momentanea alla parrocchia di Don Saverio (Andrea Lolli), ispirerà a Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia).

Infatti ai due verrà un'idea per un evento da organizzare nel negozio per l'Epifania e faranno sapere alla capo commessa Gloria (Lara Komar) di voler pianificare una nuova iniziativa a scopo benefico destinata proprio ai bambini dell'orfanotrofio.

Ludovica riceve un regalo da Marcello, Tancredi nota la sintonia tra la moglie e Vittorio

Irene rimarrà profondamente delusa dalla collega Clara, quando verrà a conoscenza che ha retto il gioco ad Alfredo.

Ludovica sarà felice per un regalo ricevuto dell’ex fidanzato Marcello (Pietro Masotti), scatenando la reazione di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco): quest’ultimo temerà che possa esserci un possibile riavvicinamento tra la giovane Brancia di Montalto e il barista.

Tancredi non mollerà affatto la presa, visto che persisterà con il corteggiamento nei confronti della moglie Matilde, e lo farà soprattutto quando si accorgerà dell’evidente sintonia tra la donna e Vittorio. Non rimane che attendere le nuove puntate per scoprire se il fratello maggiore di Marco (Moisè Curia) riuscirà a riconquistare la consorte.