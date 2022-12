Continua l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5

Che cosa succederà nelle prossime puntate? Mujgan sarà molto infelice al fianco di Yilmaz che, nonostante l'abbia sposata, non la ama: nel suo cuore c'è posto solo per Zuleyha, Intanto, la verità sul piccolo Adnan è venuta alla luce e Yilmaz vorrà rendere pubblico il fatto che il bimbo sia suo figlio e non di Demir. Ma un momento di distrazione si rivelerà particolarmente pericoloso per il piccolo.

Terra Amara, nuove puntate: Yilmaz rivendica la paternità di Adnan

Continuando con le anticipazioni turche di Terra Amara, verrà alla luce una verità inattesa: Adnan è figlio di Ylmaz e non di Demir.

Yilmaz verrà anche a sapere che Demir ha intenzione di far circoncidere il piccolo e, non essendo d'accordo con questa decisione, si presenterà a casa del rivale.

Nel frattempo, Behice coglie l'occasione per indagare nella stanza di Fikret, trovando così la prova che lo incastra: un passaporto falso. Intanto, Adnan rimarrà da solo, mentre le persone che dovrebbero proteggerlo pensano solo ai loro affari.

Anticipazioni di Terra Amara: Adnan si ferisce gravemente

La tensione è massima tra Demir e Yilmaz. Stando alle anticipazioni di Terra Amara, mentre i due saranno così impegnati a discutere per far valere i loro principi, il piccolo Adnan si ferirà gravemente con l'arma portata da Demir.

Le sue condizioni saranno gravissime e verrà portato subito in ospedale, dove verrà curato da Mujgan.

Zuleyha sarà furiosa con Demir e Yilmaz, responsabili di quanto successo perché ossessionati dalla loro rivalità. Di mezzo, ora, c'è la vita di un bambino.

Terra Amara nuovi episodi: Zuleyha teme che Mujgan faccia del male ad Adnan

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, il piccolo Adnan verrà preso in cura da Mujgan, che informerà Zuleyha, Demir e Yilmaz delle gravi condizioni nelle quali versa il piccolo.

Le ferite sono molto profonde e non è detto che riesca a superare la notte.

Zuleyha perderà il controllo e arriverà a pensare che Mujgan possa vendicarsi di lei rivalendosi su Adnan, ma così non sarà: Mujgan metterà da parte tutto il suo astio e si dedicherà anima e corpo per salvare la vita al piccolo, vittima innocente della cattiveria degli uomini.

Almeno in questo momento, Demir e Yilmaz abbasseranno le difese e pregheranno insieme a Zuleyha affinché Adnan si salvi. In particolare, Demir si sentirà profondamente in colpa per quanto successo: se fosse stato più vigile, il piccolo ora non starebbe combattendo tra la vita e la morte.